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Kaunas: Lietuva JAV perdavė siūlymų paketą dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje

2026-11-16 08:54 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-16 08:54
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Lietuva perdavė JAV siūlymų paketą dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės steigimo šalyje, derybos šiuo klausimu tęsiasi, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Rūdninkų karinio miestelio I etapo statybos darbų pristatymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
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Lietuva perdavė JAV siūlymų paketą dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės steigimo šalyje, derybos šiuo klausimu tęsiasi, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„Siūlymų paketas yra aptartas, perduotas. Vėlgi nereikia labai supaprastinti klausimo, kad išsiunčiame laišką ir gauname atsakymą taip arba ne. Tai yra ilgas procesas, ilgos derybos“, – pirmadienį LRT radijui sakė R. Kaunas.

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Pasak jo, Lietuva jau pradėjo derybas su JAV dėl galimybių užtikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą šalyje.

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„Kaip matėme Lenkijoje, irgi ilgai truko, kol priėjo vienokį ar kitokį sprendimą, taip kad Lietuva irgi savo kelionę pradėjo“, – sakė ministras.

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R. Kauno teigimu, sprendimas priklausys ne tik nuo karinės infrastruktūros, bet ir nuo galimybių užtikrinti kariams bei jų šeimoms reikalingas gyvenimo sąlygas.

„Viskas remiasi gal ne vien tik į karinius pajėgumus, karinę infrastruktūrą, bet ir į socialinius sprendinius, tą patį, ką mes turime ir su Vokietijos brigada. Reikia užtikrinti ir reikiamą civilinę infrastruktūrą, taip kad šitos derybos prasidėjo ir jos tęsiasi“, – kalbėjo jis.

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Dar lapkričio pradžioje R. Kaunas teigė, kad dėl nuolatinio karių dislokavimo kalbėjosi su JAV ambasadoriumi prie NATO Matthew Whitakeriu.

Kaip rašė BNS, spalio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Vašingtonas apsvarstys galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva pasirengusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas.

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