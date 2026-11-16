Robertas Kaunas: valstybė su verslu rengia planus dėl dronų gamyklų apsaugos

„Šiuo metu vyksta pokalbiai su pramonininkais, diskusija, kaip tai turi būti įgyvendinama – natūralu, kad verslas uždirbdamas pelną, gaudamas pajamas turi dėti ir savo pastangas, tačiau valstybė visada atsižvelgia į įvairias besikeičiančias grėsmes (…) ir tikrai nepalieka verslo ar kitų institucijų vienų“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Kaunas.
„Yra sudėliotas ir preliminarus planas, matome situaciją kitose valstybėse, kaip ir visada reaguojame, taip reaguosime ir šiuo atveju. (…) Šiuo metu yra sukoncentruotos įvairios įmonės keliose strategiškai didesnėse vietose, valstybė su pramoninkais ieško optimaliausio būdu, kaip įgyvendinti vienokį ar kitokį apsaugos lygį“, – tikino ministras.
Apie tai, kad Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymu šeštadienio naktį buvo mėginta surengti sabotažo aktą Estijos gynybos pramonės bendrovėje „Threod Systems“, paskelbė šalies ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Bandymui surengti išpuolį užkirstas kelias Vimsio gyvenvietėje į šiaurę nuo sostinės Talino. Saugumo pajėgos sulaikė aštuonis Latvijoje gyvenančius asmenis, sekmadienį žurnalistams pranešė vyriausioji prokurorė Astrid Asi.
Rugpjūtį taip pat buvo mėginta padegti Taline įsikūrusią gynybos pramonės bendrovę „Milrem“. Dėl šio incidento buvo sulaikyti Latvijos piliečiai.
Kaip skelbė ELTA, spalį fiksuotas ir bandymas padegti Vilniaus įmonėje esančią „Starlink“ ryšio įrangą, teisėsauga nustatė galimai tai vykdžiusius asmenis – tai Vokietijoje gyvenantys užsienio piliečiai.
Ugniagesių pajėgos buvo kviestos į įvykio vietą, tačiau gaisras buvo užgesintas iki ugniagesiams atvykstant. Turima duomenų, jog minėtą įrangą bandyta sugadinti naudojant Molotovo kokteilius.