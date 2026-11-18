Tai Eltai trečiadienį patvirtino šalies vadovo patarėjas Tomas Beržinskas.
Pagal naują tvarką, plečiamas pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumas – teisė jomis naudotis suteikiama ne tik susituokusioms ar partnerystę įregistravusioms poroms, bet ir partnerystės neįregistravusiems vyrui ir moteriai bei poroje nesančioms moterims.
Priimtos įstatymo pataisos
Už įstatymo projektą praėjusią savaitę balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 1, o susilaikė 1 parlamentaras.
G. Nausėda sveikino parlamente priimtas pataisas ir teigė šiuo klausimu besilaikantis liberalių nuostatų, tačiau neatmetė galimybės įstatymą tobulinti ateityje.
Tokiu Seimo sprendimu džiaugėsi ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, galimybė daugiau žmonių susilaukti vaikų svarbi visai Lietuvai.
ELTA primena, kad keisti pagalbinio apvaisinimo teisinį reguliavimą imtasi po 2025 m. balandį paskelbto Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo pripažinta, kad teisės į šias paslaugas ribojimas tik susituokusiems ar registruotą partnerystę sudariusiems asmenims prieštarauja Konstitucijai.
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