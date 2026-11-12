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Naudojate „Smart-ID“? Siunčia įspėjimą, svarbų ne tik kai telefoną pametate ar pavagia

2026-11-12 15:37 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-12 15:37
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Daugelis gyventojų naudoja „Smart-ID“ prisijungdami prie savo banko ar valdžios institucijų. Tačiau pastaruoju metu dėl sukčių kyla grėsmė, kad prarasite pinigus ne tik tada, kai telefoną pavagia ar jį pametate.

„Smart-ID“ programėlė, finansai BNS Foto

Daugelis gyventojų naudoja „Smart-ID“ prisijungdami prie savo banko ar valdžios institucijų. Tačiau pastaruoju metu dėl sukčių kyla grėsmė, kad prarasite pinigus ne tik tada, kai telefoną pavagia ar jį pametate.

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„Atkreipiame dėmesį, kad sukčiai apsimeta „Smart-ID“ ir siunčia SMS žinutes bei el. laiškus su nuorodomis į suklastotas interneto svetaines, siekdami išgauti asmens duomenis arba apgaule paskatinti naudotojus atnaujinti savo „Smart-ID“ paskyrą“, – praneša „SK ID Solutions“.

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Kaip rašoma bendrovės pranešime, sukčiai naudoja įvairius metodus ir nuolat keičia savo taktiką. Tad būkite ypač atidūs tvirtindami operacijas – netvirtinkite operacijos, kurios patys neinicijavote!

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„Jūsų „Smart-ID“ paskyros galiojimo laikas visada rodomas „Smart-ID“ programėlėje, o paskyrą galima atnaujinti tik pačioje programėlėje. Nespauskite įtartinų nuorodų ir neatskleiskite asmens duomenų. Visada atidžiai patikrinkite siuntėjo el. pašto adresą“, – įspėjami gyventojai.

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„SK ID Solutions“ teigia niekada nenaudojanti automatinių skambučių (robotinių skambučių) bendravimui su klientais. Jei sulaukėte tokio skambučio, neteikite jokios informacijos ir nedelsdami nutraukite pokalbį.

Ką daryti dėl „Smart-ID“, jei telefoną pavagia ar jį pametate?

Turėtumėte pašalinti savo „Smart-ID“ paskyrą. Tai galite atlikti dviem būdais:

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Aplankydami „Smart-ID“ savitarnos portalą https://portal.smart-id.com ir ten pašalindami paskyrą. Prisijungti galite, naudodamiesi tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu. Jei turite kelias aktyvias „Smart-ID“ paskyras skirtinguose išmaniuosiuose įrenginiuose, prie savitarnos svetainės galite taip pat prisijungti naudodami kitą įrenginį, kuriame įdiegta „Smart-ID“ programėlė;

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Susisiekite su “Smart-ID” klientų aptarnavimo centru paskambinę telefonu +370 67041807 ir paprašykite ištrinti paskyrą.

„Smart-ID“ paskyros yra pagrįstos įrenginio veikimu – viename įrenginyje gali būti viena paskyra. Tai reiškia, kad perdėjus SIM kortelę iš vieno telefono į kitą „Smart-ID“ nėra perkeliama.

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Įsigiję naują telefoną, tiesiog atsisiųskite programėlę ir užregistruokite naują paskyrą. Tai padaryti labai paprasta, ypač naudojant mūsų naują funkciją – biometrinių duomenų atpažinimą.

Visada pašalinkite „Smart-ID“ paskyras, kurių nebenaudojate. Visų pirma taip užtikrinsite duomenų saugumą. Antra, tai – jūsų pačių patogumui. Jei „Smart-ID“ programėlę naudojate tik viename įrenginyje, tačiau turite kelias aktyvias paskyras, turėsite atlikti papildomą patvirtinimo veiksmą (patvirtinti, kurį įrenginį norite naudoti).

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„Smart-ID“ paskyros pašalinimas

Jei atnaujinate arba keičiate savo telefoną, susitvarkę naują paskyrą pašalinkite senąją. Jei savo išmanųjį telefoną pametėte arba jis buvo pavogtas, kuo greičiau pašalinkite savo seną paskyrą.

Yra keli būdai pašalinti neaktyvias paskyras:

  • Jei vis dar turite prieigą prie savo seno išmaniojo įrenginio, pašalinkite paskyrą naudodami „Smart-ID“ programėlę. Tai lengviausias ir greičiausias būdas.
  • Jei negalite naudoti savo programėlės paskyrai pašalinti, prisijunkite prie „Smart-ID“ portalo ir išjunkite nebereikalingas paskyras.

Taip pat galima susisiekti su „SK ID Solutions“ klientų aptarnavimo tarnyba, jei savo išmanųjį įrenginį pametėte arba jis buvo pavogtas, arba apsilankyti vietos banko skyriuje, kad išjungtumėte savo paskyras, jei to negalite padaryti elektroniniu būdu.

indeliai.lt

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