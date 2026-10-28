„Mobile-ID“ naudotojams – svarbi žinia: to nepadarę paslauga naudotis nebegalėsite

To nepadarius, mobilusis ryšys ir toliau veiks įprastai, tačiau mobiliuoju parašu nebebus galima prisijungti prie elektroninių paslaugų ar pasirašyti dokumentų.
Pasak „Telia“ produktų vadovo Kristijono Nalivaikos, SIM korteles būtina atnaujinti dėl naujų Europos Sąjungos (ES) elektroninės atpažinties reikalavimų. Jis taip pat įspėja, kad artėjant šiam pokyčiui juo gali mėginti pasinaudoti sukčiai, todėl ragina klientus išlikti budrius.
Pasak K. Nalivaikos, „Mobile-ID“ veikimui naudojami SIM kortelėje įdiegti saugumo sprendimai, leidžiantys patvirtinti žmogaus tapatybę ir pasirašyti dokumentus.
Kadangi dabartinės kortelės neatitiks naujų ES reglamento „eIDAS 2.0“ reikalavimų, jas būtina pakeisti. Pats naudojimosi mobiliuoju parašu principas nesikeis.
2026 m. „Telia“ atliktas tyrimas rodo, kad mobilusis parašas daugeliui apklaustųjų yra svarbi kasdienybės dalis. Jo duomenimis, 81 proc. apklaustų „Mobile-ID“ naudotojų šia paslauga naudojasi bent kartą per savaitę, o 56 proc. – kasdien arba beveik kasdien.
Be to, 77 proc. šios grupės respondentų elektroninės atpažinties priemones naudoja ir darbo ar verslo reikmėms. Tyrime dalyvavo 303 atrinkti naujesnių išmaniųjų telefonų naudotojai.
„Mobilusis parašas daugeliui yra daugiau nei būdas prisijungti prie elektroninės bankininkystės. Juo pasirašomos sutartys, tvarkomi darbo dokumentai ir atliekamos kasdienės operacijos. Todėl svarbu, kad klientai apie būtiną SIM kortelės keitimą sužinotų iš anksto ir turėtų pakankamai laiko pasiruošti“, – pabrėžia „Telia“ produktų vadovas.
Kada ir kur bus galima pasikeisti SIM kortelę?
Naujas mobiliojo parašo paslaugą palaikančias SIM korteles „Telia“ klientai iki gegužės 19 dienos galės nemokamai gauti bendrovės salonuose. Vėliau kortelės keitimas jau bus mokamas, kaip įprastai. Aktyviai kviesti klientus pasikeisti SIM korteles „Telia“ pradės nuo 2027 m. sausio, tačiau norintys galės tai padaryti ir kiek anksčiau.
Apie būtinybę pasikeisti SIM kortelę klientai bus informuojami tiesiogiai. „Telia“ rekomenduoja nelaukti nustatyto termino pabaigos, kad būtų išvengta galimų nepatogumų.
„Klientams nereikia skubėti į salonus jau šiandien – apie kortelių keitimą juos informuosime individualiai. Tačiau gavus pranešimą rekomenduojame neatidėlioti. Norime, kad visi „Mobile-ID“ naudotojai spėtų pasikeisti korteles ir galėtų toliau be pertraukų naudotis mobiliuoju parašu“, – kalba K. Nalivaika.
Kas nutiks laiku nepasikeitus kortelės?
Nuo 2027 m. gegužės 19 d. senosiose SIM kortelėse „Mobile-ID“ paslauga nebeveiks. Tai reiškia, kad gyventojai nebegalės mobiliuoju parašu patvirtinti savo tapatybės, prisijungti prie elektroninės bankininkystės ar valstybinių institucijų sistemų bei pasirašyti dokumentų.
Vis dėlto įprastoms mobiliojo ryšio paslaugoms tai įtakos neturės. Net ir nepakeitus SIM kortelės, bus galima skambinti, siųsti SMS žinutes ir naudotis mobiliuoju internetu.
Laiku pasikeitusiems kortelę „Mobile-ID“ paslauga ir toliau veiks įprastai. Atnaujinimas taip pat neturės įtakos anksčiau mobiliuoju parašu pasirašytų dokumentų galiojimui. Šie pokyčiai taip pat nepalies gyventojų, kurie naudojasi tik „Smart-ID“ paslauga.
Kortelių keitimu gali pasinaudoti sukčiai
Artėjant SIM kortelių atnaujinimui, „Telia“ ragina gyventojus išlikti budrius. Privalomu keitimu gali bandyti pasinaudoti sukčiai, apsimetantys mobiliojo ryšio operatorių atstovais ir siunčiantys netikrus pranešimus apie būtinybę skubiai atnaujinti kortelę.
Ypač atsargiai reikėtų vertinti žinutes su nuorodomis į tariamas SIM kortelių atnaujinimo svetaines, prašymus pateikti PIN kodus, asmens duomenis ar atlikti mokėjimą.
„Naują „Mobile-ID“ SIM kortelę galima gauti tik fiziškai atvykus į operatoriaus saloną. Todėl gavus žinutę su raginimu kortelę atnaujinti internetu ar pateikti PIN kodus, reikėtų suklusti. Jei kyla abejonių dėl pranešimo tikrumo, geriausia informaciją pasitikrinti oficialiais „Telia“ klientų aptarnavimo kanalais“, – pataria K. Nalivaika.