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Nuo šiandien – pokyčiai „Smart-ID“ programėlėje: štai kas keisis

2026-10-01 06:05 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 06:05
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Nuo spalio 1 dienos „Smart-ID“ paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą „Mobile-ID“ arba banko skyriuje.

Smart-ID (nuotr. Elta)
GALERIJA (9)

Nuo spalio 1 dienos „Smart-ID“ paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą „Mobile-ID“ arba banko skyriuje.

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„Naujos paskyros, kuriamos naudojant asmens tapatybės kortelę su kortelių skaitytuvu, sudarė tik nedidelę visų registracijų dalį, tad daugumai gyventojų šis pokytis neturėtų sukelti papildomų nepatogumų“, – pranešime teigė sprendimą kuriančios bendrovės „SK ID Solutions“ verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Smart-ID“ programėlė, finansai

Galės registruotis nuotoliu

Asmenys, turintys mobiliojo parašo priemonę „Mobile-ID“ ir norintys susikurti „Smart-ID“ paskyrą, registraciją galės atlikti nuotoliu. Tereikės atsisiųsti „Smart-ID“ programėlę, joje pradėti registraciją, pasirinkti tapatybės patvirtinimą su „Mobile-ID“ ir vadovautis ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

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Pirmą kartą susikurti „Smart-ID“ taip pat bus galima susikurti banko skyriuje. Į jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną.

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Anksčiau „Smart-ID“ naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančia ir tam pačiam asmeniui priklausančia „Smart-ID“ paskyra.

Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.

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Naują paskyrą taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame įrenginyje veikiančią „Smart-ID“ paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi.

„Smart-ID“ Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1,8 mln. gyventojų. Per mėnesį su šia priemone atliekama apie 35 mln. operacijų.

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