Jau nuo spalio 1-osios – nauja „Smart-ID“ tvarka: tūkstančiams gyventojų teks vykti į banką?

„SK ID Solutions“ verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį baigs galioti apie 184 tūkst. „Smart-ID“ paskyrų.
Tikslią savo paskyros galiojimo pabaigos datą gyventojai gali sužinoti atsidarę „Smart-ID“ programėlę ir pasirinkę meniu punktą „Naudotojo informacija“.
Šią informaciją galima pasitikrinti ir „Smart-ID“ portale. Jame reikia pasirinkti „Įeikite į „Smart-ID“ portalą“ ir prisijungti naudojant savo paskyrą.
Registruotis iš naujo gali prireikti ne tik pasibaigus paskyros galiojimui, bet ir pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
Nuo spalio 1-osios atsisakoma vieno registracijos būdo
Nuo spalio Lietuvoje kuriant „Smart-ID“ paskyrą nebebus galima tapatybės patvirtinti asmens tapatybės kortele, nuskaitoma kortelių skaitytuvu. Šis pakeitimas galios tiek registruojantis pirmą kartą, tiek pakartotinai.
„Keičiasi „Smart-ID“ registracijos tvarka: asmens tapatybės kortelės, kuri nuskaitoma kortelių skaitytuvu, nebebus galima naudoti nei kuriant naują paskyrą pirmą kartą, nei registruojantis pakartotinai.
Pirmą kartą paskyrą kuriantiems gyventojams lieka du dažniausiai pasirenkami būdai – registracija su „Mobile-ID“ arba banko padalinyje. Naujos paskyros, kuriamos naudojant asmens tapatybės kortelę su kortelių skaitytuvu, sudarė tik nedidelę visų registracijų dalį, tad daugumai gyventojų šis pokytis neturėtų sukelti papildomų nepatogumų“, – aiškino E. Stonkus.
Pirmą kartą „Smart-ID“ paskyrą kuriantys žmonės galės registruotis su „Mobile-ID“ arba atvykti į banko skyrių. Naujiems naudotojams, neturintiems „Mobile-ID“, nuotolinės registracijos galimybės neliks.
Anksčiau „Smart-ID“ jau naudoję gyventojai turės daugiau pasirinkimų. Jie, taip pat ir minėtų 184 tūkst. baigsiančių galioti paskyrų naudotojai, registruodamiesi iš naujo galės rinktis vieną iš keturių būdų:
- biometrinį tapatybės nustatymą;
- kitame įrenginyje veikiančią savo „Smart-ID“ paskyrą;
- registraciją banko padalinyje;
- registraciją naudojant aktyvią „Mobile-ID“ paskyrą.
Ar galiojanti paskyra ir toliau veiks?
E. Stonkus patikino, kad spalį įsigaliosiantys pakeitimai susiję tik su naujų „Smart-ID“ paskyrų kūrimu ir registravimu. Jau veikiančių paskyrų naudojimui jie įtakos neturės.
„Pokytis susijęs su „Smart-ID“ paskyrų kūrimu, o ne su prieiga prie elektroninių paslaugų. Todėl dėl šio pakeitimo nei esami, nei būsimi „Smart-ID“ naudotojai, naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, neturėtų patirti jokių sutrikimų“, – paaiškino jis.
Vadinasi, galiojanti paskyra spalio 1-ąją nenustos veikti. Vien dėl pasikeitusios registracijos tvarkos gyventojams nereikės atlikti papildomų veiksmų – registracijos būdą reikės pasirinkti tik kuriant naują paskyrą arba registruojantis iš naujo.
Pokytis tiesiogiai palies tuos žmones, kurie paskyrą registruodavo naudodami asmens tapatybės kortelę ir prie kompiuterio prijungiamą kortelių skaitytuvą. Bendrovės duomenimis, šis būdas pasirenkamas retai.
„Šiuo metu juo užregistruojama mažiau nei 1 proc. visų naujų „Smart-ID“ paskyrų, gyventojai dažniau renkasi kitus registracijos būdus. Jais ir toliau bus galima sukurti naują „Smart-ID“ paskyrą“, – komentavo E. Stonkus.
Registracija telefonu: ko reikės?
Anksčiau „Smart-ID“ jau naudoję žmonės naują paskyrą gali susikurti biometriniu būdu. Tam reikia paso arba asmens tapatybės kortelės su elektroniniu lustu ir NFC funkciją palaikančio telefono.
„Registruojantis biometriniu būdu tapatybė patvirtinama naudojant pasą arba asmens tapatybės kortelę su elektroniniu lustu. Dokumento duomenys nuskaitomi telefonu, palaikančiu NFC funkciją, o naudotojo tapatybė patvirtinama atliekant biometrinį veido atpažinimą. Todėl nei kortelių skaitytuvo, nei apsilankymo banko skyriuje nereikia“, – aiškino E. Stonkus.
Kitas būdas – naują paskyrą patvirtinti kitame įrenginyje veikiančia savo „Smart-ID“ paskyra. Ši galimybė skirta pilnamečiams asmenims, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir vis dar yra aktyvi. Naudotojas taip pat turi turėti prieigą prie įrenginio, kuriame ji veikia.
Norint naudotis visomis programėlės funkcijomis, rekomenduojama iš anksto patikrinti telefono operacinę sistemą:
- „Android“ telefone turėtų būti įdiegta „Android 10“ arba naujesnė versija;
- „iPhone“ telefone – „iOS 15“ arba naujesnė versija;
- biometrinei registracijai reikalingas NFC funkciją palaikantis įrenginys.
Lietuvoje „Smart-ID“ naudojasi daugiau kaip 1,8 mln. žmonių – apie 64 proc. šalies gyventojų. Per pastaruosius 12 mėnesių šalyje užregistruota daugiau kaip 1,08 mln. naujų paskyrų. Vienas naudotojas per mėnesį vidutiniškai atlieka 22 operacijas, o bendras jų skaičius siekia apie 35 mln.