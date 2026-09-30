Gerda Žemaitė nustebino išvaizdos pokyčiais: „Negaliu...“

Išvaizdos pokyčiais moteris sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Pakeitė įvaizdį
Gerda, kuri dažniausiai renkasi klasikinius įvaizdžius, atvirai prisipažino, kad tokios bangos jai ypač patinka, nors pačiai jas susikurti būtų sudėtinga.
„Kaip visada negaliu nepasirodyti. Va, garbanė“, – vaizdo įraše sakė Gerda, rodydama savo naująją šukuoseną. „Tokios lengvos bangos, nemoku aš pati tokių pasidaryt... Labai gražiai padaro“.
Naujasis įvaizdis, kurį ji įamžino automobilyje po apsilankymo pas grožio meistrus, ne tik pabrėžė Gerdos veido bruožus, bet ir atskleidė kitokią, mažiau matytą jos pusę. Ji atrodė švytinti ir patenkinta rezultatu.
Gerda negailėjo pagyrų savo meistrėms, kurios ne tik sukūrė bangas, bet ir profesionaliai atliko plaukų priauginimą. „Ir kaip man patinka tos priaugintos sruogos, jos tokio plonumo, praktiškai nematomos“, – džiaugėsi ji, pasidalindama ir meistrių kontaktais.
Panašu, kad pokyčiai Gerdai tinka, o jos gerbėjams tai tapo malonia staigmena.
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