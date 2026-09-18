Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gerdos Žemaitės ir jos mylimojo Mariaus gyvenime – ypatinga diena

2026-09-18 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 18-oji – ypatinga diena „TV pagalbos“ gelbėtojos Gerdos Žemaitės ir jos mylimojo Mariaus gyvenime. Šiandien jie švenčia vienerių metų santykių sukaktį.

Rugsėjo 18-oji – ypatinga diena „TV pagalbos“ gelbėtojos Gerdos Žemaitės ir jos mylimojo Mariaus gyvenime. Šiandien jie švenčia vienerių metų santykių sukaktį.

REKLAMA
1

Įrašu apie tai moteris pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerdos Žemaitės atostogos Kretoje

Mini ypatingą progą

Socialinio tinklo paskyroje G. Žemaitė paskelbė kelias nuotraukas su širdies draugu, kuriose jiedu užfiksuoti prie motociklo, vilkintys specialias aprangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie kadrų ji trumpai brūkštelėjo:

„Įsimylėti niekada ne per vėlu. 2025.09.18“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Gerda anksčiau buvo pasakojusi, kaip susipažino su Mariumi – tai įvyko Kaune, Šilainių parduotuvėje:

„Aš stovėjau prie kasos, o jis buvo už manęs eilėje. Jis jau buvo mane atpažinęs ir galvojo: „Čia ta Gerda iš televizijos.“ Ir, kaip vėliau sakė, dar pagalvojo, kad realybėje esu daug gražesnė nei per televizorių“, – su šypsena teigė ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų