Gerdos Žemaitės ir jos mylimojo Mariaus gyvenime – ypatinga diena

Įrašu apie tai moteris pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Mini ypatingą progą
Socialinio tinklo paskyroje G. Žemaitė paskelbė kelias nuotraukas su širdies draugu, kuriose jiedu užfiksuoti prie motociklo, vilkintys specialias aprangas.
Prie kadrų ji trumpai brūkštelėjo:
„Įsimylėti niekada ne per vėlu. 2025.09.18“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Gerda anksčiau buvo pasakojusi, kaip susipažino su Mariumi – tai įvyko Kaune, Šilainių parduotuvėje:
„Aš stovėjau prie kasos, o jis buvo už manęs eilėje. Jis jau buvo mane atpažinęs ir galvojo: „Čia ta Gerda iš televizijos.“ Ir, kaip vėliau sakė, dar pagalvojo, kad realybėje esu daug gražesnė nei per televizorių“, – su šypsena teigė ji.
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