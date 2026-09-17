Skandalas slaugos namuose – Eglė lanko senolę tik tam, kad pavalgytų ir miegotų jos lovoje? „Jūs benamė“

Kaip baigsis ši istorija – sužinokite laidoje „TV Pagalba“.
Gelbėtoja Gerda Žemaitė atvyko pas pagalbos prašančią Eglę. Moteris gelbėtojai pasakojo apie senyvo amžiaus tetą Onutę, kurią ji prižiūrinti ir aktyviai lankanti.
Piktinasi slaugos namų tiekiamu maistu
Tačiau priežastis, kodėl moteris kreipėsi pagalbos, šokiruoja. Anot Eglės, slaugos namai netinkamai rūpinasi Onute, teikia prastas paslaugas, o to pasekmė – senolė net turi badauti.
„Pietums buvo vištiena, ir ji pirmą kartą per trejus metus pasakė, kad buvo skanu valgyti. Prašiau, kad sureaguotų ir Maisto ir veterinarijos tarnyba“, – pasakojo Eglė.
Anot moters, kreipusis dėl sugedusios orkaitės į direktorę Dalią, ši su Egle bendravo itin nemaloniai. Tačiau atvykus į slaugos namus ėmė aiškėti kur kas daugiau detalių. Į senolės Onutės kambarėlį susirinkęs slaugos namų kolektyvas pateikė savo versiją.
Paaiškėjo kita medalio pusė
Kolektyvas su G. Žemaite pasidalijo informacija, kad dėl Eglės elgesio įstaiga kreipėsi į policiją su skundais. Taip pat darbuotojos parodė nuotraukas, kuriose užfiksuotas keistas moters elgesys: ji su Onute miega vienoje lovoje, senolės kambaryje džiaustomi slaugos namuose išskalbti pačios Eglės drabužiai.
„Tragedija, viskas blogai, prie visko kabinėjasi, tyčiojasi iš visko“, – pasakojo didžiąją laiko dalį prie Onutės praleidžianti slaugytoja Lina.
Moterys sunkiai tramdė ašaras. Kolektyvas tikino, kad Eglė elgiasi siaubingai ne tik su jomis, bet ir su pačia Onute. Senolė po Eglės apsilankymų tampa irzli, negeria vaistų, spjaudo maistą.
Onutę slauganti Eglė – benamė?
Anot darbuotojų, Eglė naudojasi Onute: įdėjusi jai į rankas iškvietimo mygtuką, liepia spausti tol, kol darbuotojos ateis. Slaugytojos piktinosi, kad toks elgesys blaško nuo tikrai skubių iškvietimų.
Direktorė Dalia tikino, kad moteris nuolat piktinasi įstaigos maistu, tačiau, atvykusi į slaugos namus, apsilanko valgykloje ir maistą, parsinešusi į Onutės kambarį, suvalgo pati. Tokiu būdu ne tik atimamas senolių maistas, bet ir skleidžiamas melas apie prastą maitinimą.
Dalia įtaria, kad Eglė neturi kur apsistoti, todėl apsimesdama, jog nori padėti Onutei, gyvena slaugos namuose.
„Kur jūs gyvenate? Taigi jūs benamė šiuo metu esate! Ji ateidavo nuo ankstaus ryto ir įtariame, kad dar likdavo ir nakvoti“, – sakė direktorė.
Kuo baigsis konfliktas – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.