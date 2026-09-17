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TV3 naujienos > Gyvenimas

Skandalas slaugos namuose – Eglė lanko senolę tik tam, kad pavalgytų ir miegotų jos lovoje? „Jūs benamė“

2026-09-17 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-09-17 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi slaugos namais pasipiktinusi Eglė. Moteris tikino, kad jos teta Onutė gyvena itin prastomis sąlygomis. Tačiau nuvykus į įstaigą ėmė aiškėti visai kitokia istorijos pusė. Darbuotojos prabilo apie tai, kuo iš tiesų slaugos namuose užsiima Eglė.

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi slaugos namais pasipiktinusi Eglė. Moteris tikino, kad jos teta Onutė gyvena itin prastomis sąlygomis. Tačiau nuvykus į įstaigą ėmė aiškėti visai kitokia istorijos pusė. Darbuotojos prabilo apie tai, kuo iš tiesų slaugos namuose užsiima Eglė.

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Kaip baigsis ši istorija – sužinokite laidoje „TV Pagalba“.

Gelbėtoja Gerda Žemaitė atvyko pas pagalbos prašančią Eglę. Moteris gelbėtojai pasakojo apie senyvo amžiaus tetą Onutę, kurią ji prižiūrinti ir aktyviai lankanti.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „TV Pagalba“, slaugos namų istorija

Piktinasi slaugos namų tiekiamu maistu

Tačiau priežastis, kodėl moteris kreipėsi pagalbos, šokiruoja. Anot Eglės, slaugos namai netinkamai rūpinasi Onute, teikia prastas paslaugas, o to pasekmė – senolė net turi badauti.

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„Pietums buvo vištiena, ir ji pirmą kartą per trejus metus pasakė, kad buvo skanu valgyti. Prašiau, kad sureaguotų ir Maisto ir veterinarijos tarnyba“, – pasakojo Eglė.

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Anot moters, kreipusis dėl sugedusios orkaitės į direktorę Dalią, ši su Egle bendravo itin nemaloniai. Tačiau atvykus į slaugos namus ėmė aiškėti kur kas daugiau detalių. Į senolės Onutės kambarėlį susirinkęs slaugos namų kolektyvas pateikė savo versiją.

Paaiškėjo kita medalio pusė

Kolektyvas su G. Žemaite pasidalijo informacija, kad dėl Eglės elgesio įstaiga kreipėsi į policiją su skundais. Taip pat darbuotojos parodė nuotraukas, kuriose užfiksuotas keistas moters elgesys: ji su Onute miega vienoje lovoje, senolės kambaryje džiaustomi slaugos namuose išskalbti pačios Eglės drabužiai.

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„Tragedija, viskas blogai, prie visko kabinėjasi, tyčiojasi iš visko“, – pasakojo didžiąją laiko dalį prie Onutės praleidžianti slaugytoja Lina.

Moterys sunkiai tramdė ašaras. Kolektyvas tikino, kad Eglė elgiasi siaubingai ne tik su jomis, bet ir su pačia Onute. Senolė po Eglės apsilankymų tampa irzli, negeria vaistų, spjaudo maistą.

Onutę slauganti Eglė – benamė?

Anot darbuotojų, Eglė naudojasi Onute: įdėjusi jai į rankas iškvietimo mygtuką, liepia spausti tol, kol darbuotojos ateis. Slaugytojos piktinosi, kad toks elgesys blaško nuo tikrai skubių iškvietimų.

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Direktorė Dalia tikino, kad moteris nuolat piktinasi įstaigos maistu, tačiau, atvykusi į slaugos namus, apsilanko valgykloje ir maistą, parsinešusi į Onutės kambarį, suvalgo pati. Tokiu būdu ne tik atimamas senolių maistas, bet ir skleidžiamas melas apie prastą maitinimą.

Dalia įtaria, kad Eglė neturi kur apsistoti, todėl apsimesdama, jog nori padėti Onutei, gyvena slaugos namuose.

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„Kur jūs gyvenate? Taigi jūs benamė šiuo metu esate! Ji ateidavo nuo ankstaus ryto ir įtariame, kad dar likdavo ir nakvoti“, – sakė direktorė.

Kuo baigsis konfliktas – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Rugsėjo 21 d. Serija 16
Rugsėjo 17 d. Serija 14
Rugsėjo 16 d. Serija 13
Rugsėjo 15 d. Serija 12
Rugsėjo 14 d. Serija 11
Rugsėjo 11 d. Serija 10
Rugsėjo 10 d. Serija 9
Rugsėjo 9 d. Serija 8
Rugsėjo 8 d. Serija 7
Rugsėjo 7 d. Serija 6
Rugsėjo 4 d. Serija 5
Rugsėjo 3 d. Serija 4
Rugsėjo 2 d. Serija 3
Rugsėjo 1 d. Serija 2
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 25 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 18 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 11 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 4 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 27 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 21 d. Serija 158
Balandžio 20 d. Serija 157
Balandžio 17 d. Serija 156
Balandžio 16 d. Serija 155
Balandžio 15 d. Serija 154
Balandžio 14 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 151
Balandžio 9 d. Serija 150
Balandžio 8 d. Serija 149
Balandžio 7 d. Serija 148
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Kovo 31 d. Serija 144
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oi
oi
2026-09-17 18:38
net miega su senole tai ko policaju nekviecia ..
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Ema
Ema
2026-09-17 22:05
Nesuprantu, nejaugi negalima uźdrausti tai moteriai ten lankytis bet kada? Lankymui juk yra nurodytos valandos. O jeigu ir miega šalia tetos tai kviečiama policija ir išprašyti priedurnę šią. Paimčiau už sprando ir von! O Žemaitė, kaip įprastai niekuom nepagelbėjo nei vienai pusei nei kitai! Tokią problemą ne jai spręsti.
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2026-09-18 09:04
Įtaria, kad miega kartu su senole... O tai darbuotos ką-nemato? Labai keista.
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