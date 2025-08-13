Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Biologinės taršos Joniškio vandenyje priežastis – dar nenustatyta: visiškai neįprasta situacija

2025-08-13 10:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:00

Praėjusią savaitę Joniškio rajone nustačius geriamojo vandens kokybės neatitikimų, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl biologinės taršos apribojo vandens vartojimą „Joniškio vandenų“ tinkle. Pasak Vandens tiekėjų asociacijos prezidento Broniaus Miežutavičiaus, tai labai reta situacija, kuri darkart primena, kad reikia itin saugoti šalies vandenvietes.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) prezidentas Bronius Miežutavičius. Eltos nuotr.

Praėjusią savaitę Joniškio rajone nustačius geriamojo vandens kokybės neatitikimų, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl biologinės taršos apribojo vandens vartojimą „Joniškio vandenų“ tinkle. Pasak Vandens tiekėjų asociacijos prezidento Broniaus Miežutavičiaus, tai labai reta situacija, kuri darkart primena, kad reikia itin saugoti šalies vandenvietes.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visiškai neįprasta (situacija – ELTA). Savo praktikoje mikrobiologinės taršos antro atvejo neatsimenu. Giluminiuose gręžiniuose mikrobiologinė išvis negalima, o į mūsų slėginius tinklus, kuriais atkeliauja geriamas vanduo iš vandenviečių, įterpti kažkokią mikrobiologinę taršą – tiesiog neįmanoma“, – LRT radijui kalbėjo B. Miežutavičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Joniškio vandenų“ direktorius Arvydas Murza tuo metu tikina, kad geriamąjį vandenį tiekianti bendrovė atliko vidinius patikrinimus ir planuoja apžiūrėti visus naujausius prisijungimus prie vandens tinklo. Jis taip pat neatmeta, kad tarša galėjo pakliūti į geriamąjį vandenį per Joniškį skalavusias liūtis.

REKLAMA

„Mes kilnojame dokumentus ir vertiname, ar tai galėjo būti kažkoks atsitiktinis atvejis, gal kažkam prisijungiant prie mūsų tinklų. Ieškome, ar nėra daugiau pasijungimų nei buvo pagal projektinius dokumentus, tačiau jų nėra daug ir mes juos įvertinsime. Šią minutę negaliu pasakyti, iš kur atsirado tarša“, – tikino A. Murza.

„Praėjo didelės liūtys, tad gal jos turėti įtakos“, – teigė „Joniškio vandenų“ direktorius.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Vandens tiekėjų asociacijos vadovas B. Miežutavičius užtikrino, kad jei visi prie vandens tinklo jungiasi teisingai – tada liūtys negalėjo būti geriamojo vandens taršos priežastis.

„Jei visi gyventojų pajungimai yra padaryti teisingai – tai neįmanoma. Aišku, visko būna gyvenime ir tai mums bus pamoka, tačiau jau kalbėjome, jog vertėtų peržiūrėti visus individualių namų pasijungimus, nes ši tarša negalėjo atsirasti iš niekur. Reikia atrasti tą problemą, priežastį“, –  LRT radijui sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vandens Lietuvai pakanka, tačiau taršos problemų – yra

Pasak Geologijos tarnybos hidrogeologijos ir ekogeologijos skyriaus vedėjos Rasos Radienės, Lietuva turi pakankamai požeminio vandens tiek dabarčiai, tiek ateičiai. Tiesa, ji pastebi, kad po didžiaisiais Lietuvos miestais dėl netinkamos plėtros susidaro nitratų ir nitritų tarša, o jos iš požeminio vandens telkinių atsikratyti – itin sunku.

REKLAMA

„Lietuva iš tikrųjų turi pakankamai požeminio vandens, iš kurio yra ruošiamas geriamasis vandens. Esame viena iš nedaugelio Europos šalių, kurios visą geriamąjį vandenį tiekia iš požeminių vandens išteklių. Jų kiekis tikrai yra pakankamas ir dabartiniams, ir prognozuojamiems poreikiams“, –  LRT radijui teigia R. Radienė.

„Kai kuriose vietovėse nustatoma nitratų tarša iki 60 metrų gylyje, ypač Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ši tarša gali susidaryti po privačiais kvartalais, kur galimai ne pagal reikalavimus yra tvarkomasi su nuotekomis, o tos nuotekos ilgainiui susifiltruoja į požeminį geriamąjį vandenį. Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema yra geriausia, jei norime užtikrinti vandens saugumą“, – tikina ekspertė.

REKLAMA

ELTA primena, kad savivaldybės valdoma įmonė „Joniškio vandenys“ penktadienį pranešė, kad  gavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimą apriboti geriamojo vandens, tiekiamo iš Turgaus gatvėje esančio vandens bokšto, vartojimą. Jos teigimu, geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai viršijo nustatytas normas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų