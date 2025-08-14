„Audi“ darbuotojai kelia ultimatumą: naujai gamyklai JAV pritars tik su viena sąlyga

„Volkswagen Group“ priklausantis prekės ženklas šiuo metu svarsto kelis variantus dėl nuosavo gamybos centro įkūrimo JAV, kur VW jau valdo vieną gamyklą Čatanugos mieste, Tenesio valstijoje, ir stato kitą netoli Kolumbijos, Pietų Karolinoje, skirtą „Scout“ prekės ženklui.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Audi“ darbuotojų profsąjungos lyderiai yra pasirengę pritarti plėtrai Amerikoje tik tuo atveju, jei vadovybė suteiks ilgalaikes garantijas dėl darbo vietų ir gamybos apimčių gimtojoje šalyje, teigia Jörgas Schlagbaueris, bendrovės darbo tarybos vadovas.
„Mes neatsisakome svarstyti šio klausimo, tačiau, vertinant gamybos pajėgumus, šiuo metu nematome jokio poreikio statyti gamyklą JAV“, – „Bloomberg“ naujienų agentūrai teigė J. Schlagbaueris, kuris taip pat yra „Audi“ valdybos pirmininko pavaduotojas.
„Jei mums reikia gamyklos JAV dėl politinių priežasčių, tai negali būti daroma darbuotojų ir gamybos pajėgumų išnaudojimo Vokietijoje sąskaita.“
Galimi D. Trumpo prekybos politikos pokyčiai ir jo siekis mažinti paramą elektromobiliams kelia iššūkių „Volkswagen Group“ prabangos prekių ženklams sudėtingu metu. Nors „Audi“ ir „Porsche“ jaučia spaudimą perkelti gamybą į JAV, nes neturi ten savo gamyklų, mažesnė paklausa Kinijoje ir vangūs pardavimai Europoje lėmė, kad jų gamyklos Vokietijoje dirba nepilnu pajėgumu. Dėl šios priežasties darbuotojų atstovai nenori sutikti su gamybos apimčių mažinimu.
Šių metų kovą „Audi“ jau pasiekė susitarimą su darbuotojų atstovais dėl 7 500 darbo vietų Vokietijoje panaikinimo iki 2029 metų, siūlant išeitines kompensacijas ir ankstyvą išėjimą į pensiją. Mainais už tai likusiems darbuotojams buvo pratęstos darbo vietų saugumo garantijos iki 2033 metų.
Bendrovė šiuo metu informuoja darbuotojus apie šiuos pasiūlymus, tačiau, pasak profesinės sąjungos atstovo, kol kas „jokių reikšmingų personalo mažinimų“ neįvyko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!