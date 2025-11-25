 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atlyginimai Lietuvoje: štai kurių įmonių darbuotojai spalį uždirbo daugiausiai

2025-11-25 16:50 / šaltinis: BNS
2025-11-25 16:50

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje spalį mokėjo informacinių technologijų (IT) įmonė „Wannaby“  – visą arba ne visą mėnesį dirbę du jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 50,9 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros“ duomenys.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje spalį mokėjo informacinių technologijų (IT) įmonė „Wannaby"  – visą arba ne visą mėnesį dirbę du jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 50,9 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros" duomenys.

1

Latvijos kapitalo vėjo parkų plėtotojos „Utilitas Wind“ šešių darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 28,5 tūkst. eurų, JAV IT gigantės „Google“ padalinio Lietuvoje 19 darbuotojų – 21,7 tūkst. eurų.

Kompiuterinės technikos gamintojos „Apple“ atstovybės 14 darbuotojų uždirbo vidutiniškai po 20,2 tūkst. eurų, gyvūninės kilmės geležies maisto papildų gamintojos „Mogemas“ 10 darbuotojų – 19,9 tūkst. eurų.

Laivybos ekspedijavimo bendrovės „Transocean Lietuva“ šeši darbuotojai gavo vidutiniškai po 19 tūkst. eurų, o vokiškų automobilių „Volkswagen“ importuotojos „Moller Baltic Import“ septyni samdomi žmonės – po 15,4 tūkst. eurų.

Investicijų valdymo įmonės „Lords LB Asset Management“ valdoma bendrovė „Orkela“ trims darbuotojams išmokėjo vidutiniškai po 15,1 tūkst. eurų, Latvijos įmonė „Air Baltic Corporation“ 56 darbuotojams – po 15 tūkst. eurų, o programinės įrangos verslui kūrėjos SAP atstovybė – penkiems žmonėms – po 14,9 tūkst. eurų.

Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana visą ir ne visą mėnesį dirbusiems žmonėms buvo „Air Baltic Corporation“ – 11 tūkst. eurų, po jos sekė laivybos paslaugų bendrovė „Boskalis Baltic“ (210 darbuotojų) su 9,3 tūkst. eurų.

Dabar jau buvusios „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinės rangovės įmonės „Petrofac International“ 140 darbuotojų mediana praėjusį mėnesį siekė 8,1 tūkst. eurų.

E. parduotuvių paslaugų tiekėjos „Shopify Lithuania“ (22 darbuotojai) ir IT bendrovės „Cast AI“ (77) atlyginimų mediana siekė 8 tūkst. eurų, farmacijos įmonės „AstraZeneca Lietuva“ (60) – 7,8 tūkst. eurų, o „Tesonet“ grupės įmonės „Tesonet Global“ (22) bei Prancūzijos vyno ir stipriųjų gėrimų gamybos milžinės „Pernod Ricard“ antrinės prekybos įmonės „Pernod Ricard Lithuania“  (28) – po 7,6 tūkst. eurų.

Farmacijos bendrovės „Merck Sharp & Dohme“ (28 darbuotojai) ir JK elektroninių pinigų įstaigos „Tide Platform“ filialo Lietuvoje (39) mediana siekė po 7,4 tūkst. eurų.

