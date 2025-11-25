Didžiausios spalio mėnesio algos: darbuotojams mokėjo ir daugiau nei 50 tūkst. eurų

Spalio mėnesį didžiausios algos pilną darbo mėnesį dirbusiems asmenims buvo išmokėtos kompiuterių ir programinės įrangos, energetikos, telekomunikacijų, logistikos, transporto, statybų ir nekilnojamojo turto sektoriuose veikiančiose bendrovėse.
Mokėjo 21 kartu daugiau, nei vidutinis atlyginimas
Spalio mėnesį didžiausias algas Lietuvoje mokėjo bendrovė „Wannaby“, rodo naujausi „Sodros“ duomenys.
Kompiuterių programinės įrangos kūrimu užsiimančioje įmonėje, kuri dabar turi 2 darbuotojus, atlyginimų vidurkis viršijo 50 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Tai yra 21 kartą daugiau už vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje, kuris dabar siekia 2375 eurus.
Antras didžiausias atlyginimų vidurkis spalį buvo fiksuotas bendrovėje „Utilitas Wind“, turinčioje 6 darbuotojus. Spalį jie uždirbo vidutiniškai po 28,5 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
„Utilitas Wind“ – vėjo energetikos vystymu ir eksploatavimu užsiimanti įmonė, įkurta 2023 m. birželio 6 d. Lietuvoje. Bendrovė priklauso „Utilitas“ grupei, veikiančiai Baltijos šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Įmonės pagrindinė veikla – vėjo jėgainių parkų plėtra, valdymas ir priežiūra, taip pat konsultacinės paslaugos atsinaujinančios energijos srityje.
Trečioje vietoje pagal atlyginimų dydį buvo „Google Lithuania“. Praėjusį mėnesį 19 jos darbuotojų uždirbo vidutiniškai po 25 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Tuo metu „Apple Lithuania“, užsiimanti telekomunikacijų ir ryšio priemonių prekyba, spalį fiksavo 20,2 tūkst. eurų atlyginimų vidurkį. Ši įmonė turi 14 darbuotojų.
Toliau pagal didžiausius atlyginimus rikiuojasi „Transocean Lietuva“. 6 jos darbuotojai spalį vidutiniškai uždirbo po 19 tūkst. eurų prieš mokesčius. Ši bendrovė užsiima tarptautine logistika ir krovinių gabenimo organizavimu jūrų, kelių, geležinkelių ir oro transportu.
31 bendrovė Lietuvoje mokėjo daugiau nei 10 tūkst. eurų
Taip pat spalį išmokėtomis algomis išsiskyrė ir 56 darbuotojus turinti bendrovė „Air Baltic Corporation AS“ filialas Lietuvoje. Atlyginimų vidurkis šioje bendrovėje siekė 15,9 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Tarp didžiausias algas spalį mokėjusių bendrovių patenka ir „Merko statyba“. 106 jos darbuotojai praėjusį mėnesį uždirbo vidutiniškai po 15,5 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
„Merko statyba“ yra didžiausia listinguojama statybos įmonė Baltijos šalyse
Į didžiausias algas spalį mokėjusių bendrovių sąrašą taip pat patenka „Orkela“, užsiimanti nekilnojamuoju turtu.
Bendrovė Lietuvoje turi 3 darbuotojus ir praėjusį mėnesį jiems mokėjo vidutiniškai po 15,2 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„SAP Lietuva“ spalį taip pat mokėjo vienus iš didžiausių atlyginimų Lietuvoje. 5 bendrovės darbuotojai vidutiniškai uždirbo po 14,9 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Ši bendrovė užsiima kompiuterių ir programinė įrangos kūrimu.
Didžiausias algas mokėjusių įmonių dešimtuką užbaigia bendrovė „Girteka Group“.
Nuosavų vilkikų parką valdančios transporto įmonės atlyginimų vidurkis viršijo 14,7 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Bendrovė turi 5 darbuotojus.