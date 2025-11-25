 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatęs, kas vyksta Vilniaus gatvėje, vyras griebė kamerą: „Eina peklon

2025-11-25 13:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 13:35

Net ir visko mačiusius vilniečius vaizdas gatvėse kartais priverčia sustingti. Gyventojų nuostabą kelia be vairuotojo ir keleivių gatvėmis kursuojantis nedidukas robotinis automobilis. Jį užfiksavęs Balsių mikrorajono gyventojas Vytautas (tikras vardas redakcijai žinomas) pasakoja, kad pirmą kartą jį išvydus „net atvipo žandikaulis“. Maloniai nustebintas vyriškis kreipėsi į tv3.lt redakciją, norėdamas išsiaiškinti, kam skirta ši transporto priemonė.

Net ir visko mačiusius vilniečius vaizdas gatvėse kartais priverčia sustingti. Gyventojų nuostabą kelia be vairuotojo ir keleivių gatvėmis kursuojantis nedidukas robotinis automobilis. Jį užfiksavęs Balsių mikrorajono gyventojas Vytautas (tikras vardas redakcijai žinomas) pasakoja, kad pirmą kartą jį išvydus „net atvipo žandikaulis“. Maloniai nustebintas vyriškis kreipėsi į tv3.lt redakciją, norėdamas išsiaiškinti, kam skirta ši transporto priemonė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eina peklon, tokio dar nemačiau!“ – pirmą kartą pamatęs Vilniaus Balsių mikrorajono gatvėmis važiuojantį robotinį automobilį teigia Vytautas.

REKLAMA
REKLAMA

Iš nuostabos vyras net sustingo: „Atvažiavo į kaimyno kiemą – stebėjau jį kelias minutes ir žiūrėjau, ką dabar darys. Vairuotojo nėra, keleivių irgi – tik didelė dėžė, kuri tarsi ant kupros jam. Net atvipo žandikaulis“.

REKLAMA

Vytautas sako susivokęs tik tuomet, kai kaimynas „kažką paspaudęs“ transporto priemonės šone iš jos pasiėmė supakuotas prekes.

„Tai dabar taip kurjeriai veikia? Kosmosas kažkas“, – susidomėjimo neslėpė jis.

Tai – robotas kurjeris

O sunerimti čia tikrai nėra ko. Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, tai – robotas kurjeris.

Prekių pristatymo įmonė „LastMile“, kartu su jį valdančiu prekybos tinklu „Iki“ išbandė prekių pristatymo į namus autonominiais automobiliais sprendimą – kurjerį be vairuotojo. Užsakymai buvo surenkami čia esančioje „Iki“ parduotuvėje ir pristatomi vietos gyventojams autonominiu automobiliu.

Užsisakę prekes pirkėjai gavo trumpąją žinutę su informacija, kada atvyksta autonominis automobilis, ir kodą, kurį suvedus atsirakina autonominio automobilio durelės. Atvežęs užsakymą automobilis pirkėjo laukia iki 10 min.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų