Pamatęs, kas vyksta Vilniaus gatvėje, vyras griebė kamerą: „Eina peklon

„Eina peklon, tokio dar nemačiau!“ – pirmą kartą pamatęs Vilniaus Balsių mikrorajono gatvėmis važiuojantį robotinį automobilį teigia Vytautas.
Iš nuostabos vyras net sustingo: „Atvažiavo į kaimyno kiemą – stebėjau jį kelias minutes ir žiūrėjau, ką dabar darys. Vairuotojo nėra, keleivių irgi – tik didelė dėžė, kuri tarsi ant kupros jam. Net atvipo žandikaulis“.
Vytautas sako susivokęs tik tuomet, kai kaimynas „kažką paspaudęs“ transporto priemonės šone iš jos pasiėmė supakuotas prekes.
„Tai dabar taip kurjeriai veikia? Kosmosas kažkas“, – susidomėjimo neslėpė jis.
Tai – robotas kurjeris
O sunerimti čia tikrai nėra ko. Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, tai – robotas kurjeris.
Prekių pristatymo įmonė „LastMile“, kartu su jį valdančiu prekybos tinklu „Iki“ išbandė prekių pristatymo į namus autonominiais automobiliais sprendimą – kurjerį be vairuotojo. Užsakymai buvo surenkami čia esančioje „Iki“ parduotuvėje ir pristatomi vietos gyventojams autonominiu automobiliu.
Užsisakę prekes pirkėjai gavo trumpąją žinutę su informacija, kada atvyksta autonominis automobilis, ir kodą, kurį suvedus atsirakina autonominio automobilio durelės. Atvežęs užsakymą automobilis pirkėjo laukia iki 10 min.
