Tvarkydami mirusios motinos namus sūnūs aptiko paslaptingą dėžę: to išvysti tikrai nesitikėjo

Po dėžėje sudėta senų laikraščių krūva jie rado 1939 m. „Superman No. 1“ – pirmąjį „Supermeno“ žurnalą. Šis beveik 100 metų senumo egzempliorius aukcione buvo parduotas už įspūdingą 9,12 milijono dolerių (7,91 eurų) sumą, rašoma fakt.pl.
Radinys, kuris stebuklingai išliko
Komiksas daugelį dešimtmečių gulėjo paprastoje kartoninėje dėžėje palėpėje. Laikraščių krūva, kurioje jis buvo paslėptas, pasirodė esanti ideali apsauga – nors leidinys nebuvo profesionaliai saugotas, jis gavo net 9,0 balų iš 10 pagal tarptautinę CGC skalę. Toks įvertinimas 85-erių metų komiksui yra reta sėkmė.
„Tai diena, kurios nepamiršime. Komiksas – nuostabios būklės, o jo kelias iki aukciono primena kino scenarijų“, – sakė „Heritage Auctions“ viceprezidentas Lon Allen.
Šeimos paslaptis, kuri tapo lobiu
Broliai prisipažino, kad jų mama vis užsimindavo turinti „vertingų komiksų“, tačiau niekada jų nerodė. Ilgą laiką jie manė, kad tai tiesiog graži legenda. Tik po jos mirties paaiškėjo, kad ji iš tiesų buvo išsaugojusi kelias itin retas Didžiosios depresijos laikų komiksų knygeles.
Anot ekspertų, jei komiksai būtų atsidūrę karštoje ir drėgnoje Teksaso palėpėje, jie greičiausiai būtų sunykę. Švelnus Šiaurės Kalifornijos klimatas tapo jų geriausiu sąjungininku.
Istorinis ir kultūrinis paveldas
„Superman No. 1“ pasirodė po didžiulės „Supermeno“ sėkmės žurnale „Action Comics“. Šis leidimas pradėjo nepriklausomą plieno herojaus nuotykių seriją ir iki šiol laikomas vienu svarbiausių popkultūros artefaktų.
Jauniausias iš brolių sakė, kad šis radinys jiems buvo daug daugiau nei finansinė sėkmė: „Tai priminimas, kaip mūsų praeitis kartais sugrįžta – netikėtai ir labai reikšmingai.“
