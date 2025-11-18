 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių pinklės: per parą iš gyventojų pasisavino didelę sumą pinigų

2025-11-18 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:20

Sukčiai iš dviejų uostamiesčio gyventojų ir vilnietės pasisavino 19,8 tūkst. eurų.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Sukčiai iš dviejų uostamiesčio gyventojų ir vilnietės pasisavino 19,8 tūkst. eurų.

REKLAMA
1

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, pirmadienį teisėsauga sulaukė 1949 metais gimusios moters pareiškimo. Jame uostamiesčio gyventoja nurodė, kad nuo šių metų rugpjūčio 4 iki lapkričio 13 dienos nepažįstami asmenys apgaule per kelis kartus išviliojo  8 tūkst. eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną į Klaipėdos policiją kreipėsi 1957 metais gimusi moteris. Ji nurodė, kad praėjusį penktadienį jai paskambino rusakalbė moteris, kuri tikino, jog, neva norint gauti kompensaciją už nekokybišką prekę, reikia prisijungti prie el. bankininkystės. Tai padariusi pareiškėja pastebėjo, kad apgaulės būdu iš jos banko sąskaitos pasisavinta 5 tūkst. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Į sukčių spąstus pakliuvo ir sostinės gyventoja. Pirmadienį ji Vilniaus apskrities policijai pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį apie 14.49 cal. jai paskambino nepažįstama moteris, kuri, prisistačiusi banko darbuotoja, apgaule išviliojo 6,8 tūkst. eurų. Pinigus pareiškėja atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėt

Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų