Sukčių pinklės: per parą iš gyventojų pasisavino didelę sumą pinigų

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, pirmadienį teisėsauga sulaukė 1949 metais gimusios moters pareiškimo. Jame uostamiesčio gyventoja nurodė, kad nuo šių metų rugpjūčio 4 iki lapkričio 13 dienos nepažįstami asmenys apgaule per kelis kartus išviliojo 8 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į Klaipėdos policiją kreipėsi 1957 metais gimusi moteris. Ji nurodė, kad praėjusį penktadienį jai paskambino rusakalbė moteris, kuri tikino, jog, neva norint gauti kompensaciją už nekokybišką prekę, reikia prisijungti prie el. bankininkystės. Tai padariusi pareiškėja pastebėjo, kad apgaulės būdu iš jos banko sąskaitos pasisavinta 5 tūkst. eurų.
Į sukčių spąstus pakliuvo ir sostinės gyventoja. Pirmadienį ji Vilniaus apskrities policijai pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį apie 14.49 cal. jai paskambino nepažįstama moteris, kuri, prisistačiusi banko darbuotoja, apgaule išviliojo 6,8 tūkst. eurų. Pinigus pareiškėja atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėt
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!