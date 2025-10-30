Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pagaliau įgyvendino mirusios estrados karalienės Nelly Paltinienės norą: visiems parodė, kaip tai atrodo

2025-10-30 15:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 15:20

Spalio 30-ąją Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje buvo pastatytas ir atidengtas naujas estrados žvaigždei Nelly Paltinienei (1929-2020 m.) ir jos vyrui Arvydui Paltinui (1933-2021 m.) skirtas paminklas, kuriuo buvo išpildytas vienas paskutiniųjų ir svarbiausiųjų atlikėjos norų prieš mirtį.

Buvo atidengtas ypatingas paminklas Nelly Paltinienei: išpildė vieną paskutinių atlikėjos norų (nuotr. Fotodiena)
4

Kunigas Kęstutis Timofejevas ir Karolis Petravičius visuomet artimai sutarė su Anapilin iškeliavusia legendine pora, dėl to abu pašventino poros paminklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su kunigu K. Timofejevu, jis teigė, kad tuo laiku, kai legendinė atlikėja sirgo, ji buvo pareiškusi savo valią dėl atsisveikinimo su palaikais.

„Paminklo idėja gimė, kai Nelly, dar gyva būdama, kai sirgo, kalbėdavo, kad norėtų, jog jos pelenai būtų išbarstyti jūroje, o mes, kaip žinome, Lietuvos įstatymai to neleido“, – reikšmingu atlikėjos noru dalijosi K. Timofejevas.

Vis tik, pasak kunigo, išgirdę ši norą jiedu su kolega K. Petravičiumi jį nešiojosi savo širdyje, iki kol vieną dieną kunigas K. Petravičius pasidalijo savo mintimi, kaip išpildyti artimos draugės valią.

„Karolis sako: o gal mes galime ant kapo bangą padaryti, tarsi jūrą atvežti, kad išpildytume tą jos svajonės dalelę? Tad idėjos autorius yra Karolis“, – šyptelėjo K. Timofejevas.

O štai šiandien šis noras buvo išpildytas ir vietoje senojo N. Paltinienės ir jos vyro paminklo atsidūrė naujas, atliepiantis jūros motyvą.

Paminklo gamyba užtruko

Ne paslaptis, kad dėl paminklo, kurį kunigai K. Timofejevas ir K. Petravičius norėjo pastatyti savo draugams, buvo nueitas ilgas kelias.

Kaip teigė K. Timofejevas, kadangi jo draugas A. Paltinas skyrė nedidelę sumą paminklui, prieš karą jis buvo užsakytas Ukrainoje.

„Kadangi prasidėjo karas, jokios sutartys jau nebebuvo svarbios, mes jas atnaujinome, pratęsėme, bet tai jau nebeturėjo reikšmės.

Mes, praradę viltį, galiausiai kreipėmės į Palangoje gyvenantį skulptorių Antaną Stonkų ir netgi užsakius pas jį paminklo kelias vis tiek nebuvo trumpas. Tik šiandien svajonė tapo realybe“, – pasakojo kunigas.

K. Timofejevas pridūrė, kad simboliška, jog ankstyvą šiandienos rytą paminklas atkeliavo būtent iš pajūrio krašto.

„Čia labai jautrus laikas mums visiems. Dabar nebe Nelly yra pajūryje, o Vilnius turi savo bangą“, – šyptelėjo jis.

Paminklo skulptorius – Antanas Stonkus, o menininkas, portreto kūrėjas – Vytautas Čepulis.

Bangos skulptūra kaip dovana Nelly Paltinienei ir Arvydui Paltinui buvo skirta nuo kunigo Karolio Petravičiaus, kunigo Kęstučio Timofejavo ir Vokietijoje gyvenančių Emmos Svilas bei Franzo Jerschel.

