Artėjant NT mokesčio pokyčiams, aiškėja, kiek gyventojams teks mokėti

Po to, kai Registrų centras oficialiai paskelbė naujas NT vertes, gyventojai jau galėjo pasiskaičiuoti, kiek maždaug NT mokesčio jiems reikės mokėti.
Visgi galutinis mokesčio dydis priklausys ir nuo savivaldybių – t. y. nuo to, kokio dydžio mokestinis tarifas bus nustatytas savivaldybėje, kurioje yra NT. Kiekviena savivaldybė iki gruodžio 1 d. privalo atskirai nustatyti šį tarifą, o jis turi būti 0,1–1 proc. ribose.
Tose savivaldybėse, kur joks sprendimas nebus priimtas, automatiškai bus taikomas mažiausias – 0,1 proc. mokestinis tarifas.
Naujienų portalas tv3.lt paklausė didžiausių Lietuvos miestų ir kurortų savivaldybių, kokio dydžio NT mokesčio tarifus jos planuoja taikyti kitąmet.
Daugelis paliks minimalų tarifą?
Klaipėdos miesto savivaldybė nurodė, kad planuoja taikyti minimalų, t. y. 0,1 proc. įstatymo nustatytą mokesčio tarifą.
„Kalbant apie gyventojų nekilnojamąjį turtą, įstatyme nustatyta, jog savivaldybių tarybos iki šių metų gruodžio 1 d. gali nustatyti pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamąjį dydį ir jam taikomą mokesčio tarifą.
Jeigu savivaldybės taryba iki šio termino nenustato tarifų, 2026 metais jos teritorijoje galios minimalus 0,1 procento mokesčio tarifas pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės daliai, viršijančiai 450 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į galimą finansinę našta gyventojams, kol kas neplanuojama keisti mokesčio“, – komentavo savivaldybė.
Kauno miesto savivaldybė dalijosi, kad šiuo metu nesvarsto sprendimo projekto, dėl tarifo ar pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamojo dydžio nustatymo, todėl jis greičiausiai liks toks, koks yra numatytas įstatyme, t. y. 0,1 proc.
Anot savivaldybės, Kaune tokių gyvenamųjų NT objektų, kurių vertė viršytų 450 tūkst. eurų yra nedaug.
Tuo metu Neringos savivaldybė nurodė, kad planuoja nustatyti 0,5 proc. NT mokesčio tarifą, kuris šiuo metu Neringoje taikomas ir juridiniams asmenims.
„Pagal turimą informaciją, mokestį gali tekti mokėti iki dešimties Neringos savivaldybės gyventojų, kurių turto vertė šiek tiek viršys neapmokestinamą dydį.
Kol kas tiksli surenkamų lėšų suma nėra aiški, nes dar sunku prognozuoti ir faktinį mokėtojų skaičių“, – komentavo savivaldybė.
Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Aušra Kedienė pasidalijo, kad miesto Tarybai bus siūloma pirmojo būsto turto daliai, viršijančiai neapmokestinamąją vertę, bus siūloma taikyti 0,1 proc. mokesčio tarifą.
„Tai yra preliminarus siūlymas, koks bus galutinis Palangos miesto tarybos sprendimas, turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje“, – pabrėžė A. Kedienė.
Ateinančiais metais į Palangos savivaldybės biudžetą planuojama surinkti apie 3 mln. eurų NT mokesčio. Tiesa, svarbu pabrėžti, kad į šią sumą įskaičiuotas ir komercinis NT mokestis.
„Kiek konkrečiai gyventojų bei įmonių mokės NT mokestį, duomenų neturime. Visos surinktos lėšos bus panaudotos Palangos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms“, – dalijosi Palangos miesto savivaldybės atstovė.
Apsisprendė – ne visi
Vilniaus miesto savivaldybė pasidalijo, kad administracija dar rengia kitų metų tarifų atnaujinimo siūlymus, o šiuo metu vertinamos visos alternatyvos: mažinimo, lygio išlaikymo ir didinimo.
„Klausimą planuojama svarstyti lapkričio mėnesį. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimas jau dabar numato tarifų didinimą dėl 0,2 proc. dedamosios gynybai. Tai reiškia, kad net jei savivaldybė nuspręstų nekeisti tarifų, mokestis vis tiek didėtų.
Iš mokesčio surenkamos pajamos patenka į bendrą savivaldybės biudžetą“, – komentavo savivaldybė.
Druskininkų savivaldybė nurodė, kad sprendimus dėl NT mokesčio tarifų taip pat priims iki šių metų gruodžio 1 d. ir kol kas negali įvardyti, koks sprendimas bus priimtas.
Birštono miesto savivaldybė šiuo metu analizuoja turimus duomenis, susijusius su nekilnojamojo turto rinkos verte, mokesčio bazės dydžiu, galimu poveikiu fiziniams ir juridiniams asmenims bei biudžeto pajamoms.
„Sprendimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo keitimo ar nekeitimo bus priimtas lapkričio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje. Vertinant alternatyvas, bus atsižvelgta į Savivaldybės biudžeto tvarumo, mokesčio poveikio gyventojų ir verslo subjektų finansinei naštai kriterijus, socialinio teisingumo ir proporcingumo principų laikymąsi.
Sprendimo tikslas – užtikrinti subalansuotą savivaldybės finansinę politiką, neprarandant konkurencingumo ir patrauklumo investuotojams bei gyventojams“, – nurodė savivaldybė.
Anot jos, svarstant galimus mokesčio tarifų variantus, kartu vertinamos ir potencialios mokesčio lengvatų taikymo kryptys.
Savivaldybė taip pat pasidalijo, kad į savivaldybės biudžetą pervedamos NT mokesčio lėšos bus nukreipiamos į prioritetines sritis, kurios tiesiogiai prisideda prie vietos gyventojų gyvenimo kokybės ir investicinės aplinkos gerinimo: viešosios infrastruktūros atnaujinimui ir priežiūrai (gatvių, apšvietimo, šaligatvių ir viešųjų erdvių tvarkymui), viešųjų paslaugų plėtrai ir jų kokybės gerinimui bei kitoms sritims.
Kas keičiasi kitąmet?
Dabar ir iki 2026 m. pradžios Lietuvoje NT mokestis apskaičiuojamas sudedant asmens visų turimų NT objektų mokestinę vertę. Tiesa, apmokestinama tik ta dalis, kuri viršija įstatymuose numatytas ribas.
Pavyzdžiui, gyventojams, kurių turimų NT objektų vertė yra 150–300 tūkst. eurų ribose, taikomas metinis 0,5 proc. dydžio mokestinis tarifas.
Tuo metu brangesnis turtas, kurio vertė viršija 300 tūkst., tačiau yra mažesnė už 500 tūkst. eurų – apmokestinamas 1 proc. mokesčio tarifu.
Galiausiai NT objektams, kurių mokestinės vertės dalis viršija 500 tūkst. eurų yra taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.
Pavyzdžiui, jei visų gyventojo turimų NT objektų mokestinė vertė yra 350 tūkst. eurų, tai reiškia, kad jam reikia mokėti 500 eurų NT mokestį ((350 000 – 300 000) x 1 proc.).
Visgi nuo 2026 m. sausio 1 d. ši tvarka nebegalios. Pagal naują NT apmokestinimo tvarką bus išskiriamas gyvenamojo (pagrindinio) būsto ir kitų NT objektų apmokestinimas.
Pavyzdžiui, NT kuriame asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą bus apmokestinamas tik tada, kai jo vertė viršys 450 tūkst. eurų (mokestis skaičiuojamas už vertę, viršijančią šią sumą).
Tai reiškia, kad nemažai žmonių, kurie turi vienintelį būstą, NT mokesčio nemokės.
Visgi visas kitas NT bus apmokestinamas nuo 50 tūkst. mokestinės vertės. Dėl to naujai mokestį gali tekti mokėti tiems, kas turi ne tik vieną gyvenamą būtą ar namą, bet ir daugiau NT.
Kai bendra tokio NT mokestinė vertė viršys 50 tūkst. eurų, tačiau bus mažesnė už 200 tūkst. eurų, bus taikomas 0,2 proc. mokestinis tarifas.
Jei ši vertė viršys 200 tūkst. eurų, tačiau neviršys 400 tūkst. eurų, bus taikomas 0,4 proc. mokestinis tarifas.
Bendrai mokestinei vertei viršijant 400 tūkst. eurų, tačiau neperkopiant 600 tūkst. eurų, bus taikomas 0,6 proc. mokestinis tarifas.
Mokestinei vertei esant nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų ribose, bus taikomas 0,8 proc. tarifas.
Galiausiai, NT objektams, kurių mokestinė vertė viršys 1 mln. eurų, bus taikomas 1 proc. mokesčio tarifas.
Pavyzdžiui, gyventojas turi butą Vilniuje ir sodybą už miesto ribų. Savo gyvenamąją vietą jis yra deklaravęs bute, kurio mokestinė vertė yra 250 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad už šį NT objektą mokesčio mokėti nereikės.
Visgi už sodybą teks mokėti. Pavyzdžiui, jo turimos sodybos mokestinė vertė siekia 80 tūkst. eurų, todėl ji bus apmokestinta 0,2 proc. mokestiniu tarifu. Gyventojui už šį NT objektą teks mokėti 60 eurų NT mokestį ((80 000 – 50 000) * 0,2 proc.).
Visgi yra labai daug gyventojų, kuriems mokestis už nepagrindinį NT sieks vos kelis eurus.
Pavyzdžiui, jei žmogus turi antrą butą, kurio mokestinė vertė yra 54 tūkst. eurų, tai reiškia, kad jam teks mokėti vos 8 eurus ((54 000 – 50 000) x 0,2 proc.).
Pagal priimtą įstatymą mokestį reikės mokėti tik tuo atveju, jeigu mokėtina mokesčio suma bus 5 eurai ar daugiau (mažesnės sumos mokėti nereikės).
Kaip sužinoti kiek maždaug reikės susimokėti?
Norint sužinoti kokio dydžio mokesčiai laukia nuo ateinančių metų, pirmiausia reikia sužinoti savo turimo NT objekto mokestinę vertę, kurią galima sužinoti naudojantis Registrų centro svetaine.
Tam reikia išsiaiškinti unikalų NT objekto numerį, kuris yra suteikiamas kiekvienam registruotam objektui.
Šį numerį galima sužinoti suvedus savo NT objekto adresą Registrų centro svetainėje.
Vėliau įvedus šį numerį galima sužinoti ir savo NT objekto mokestinę vertę.
Sužinojus savo turimo NT vertę galima apskaičiuoti ir mokesčio dydį.
Skaičiavimo formulė:
(NT mokestinė vertė – Neapmokestinamasis dydis) * mokestinis tarifas.
Pavyzdžiui, namo, kuriame žmogus nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos vertė, siekia 180 tūkst. eurų, todėl jis bus apmokestintas 0,2 proc. mokestiniu tarifu. Gyventojui už šį NT objektą teks mokėti 260 eurų NT mokestį ((180 000 – 50 000) * 0,2 proc.).