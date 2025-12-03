 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Apmokestins prezervatyvus: susirūpino gimstamumu šalyje

2025-12-03 13:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 13:23

Pirmą kartą per daugiau nei tris dešimtmečius prezervatyvai Kinijoje nebus atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Įstatymų pataisomis siekiama padidinti gimstamumą, praneša užsienio žiniasklaida.

Prezervatyvai (nuotr. 123rf.com)

0

Mokestinės lengvatos panaikinimas atspindi Pekino susirūpinimą dėl spartaus visuomenės senėjimo, darbo jėgos trūkumo ir lėtesnio ekonomikos augimo.

2024 m. gruodžio pabaigoje patvirtintame teisės akte pateikiamas patikslintas neapmokestinamų prekių ir paslaugų sąrašas, kuris apima tokias sritis, kaip žemės ūkis, gydymas ir kultūros paslaugos. Tačiau jame nepaminėti kontraceptikai, pvz., prezervatyvai.

Nors naujas PVM įstatymas buvo priimtas praėjusiais metais, jis įsigalios tik 2026 m. sausio 1 d.

Taigi nuo kitų metų prezervatyvams ir kitoms kontracepcijos prekėms bus taikomas 13 proc. dydžio mokestis.

Tai reiškia visišką politikos pakeitimą po daugelio metų, kai Kinijoje galiojo griežti šeimos planavimo įstatymai, skirti riboti gyventojų skaičiaus augimą.

Kinijos sprendimas priimtas atsižvelgiant į sparčiai blogėjančią demografinę padėtį.

Siekdama skatinti šeimas, vyriausybė tuo pačiu metu panaikina PVM vaikų priežiūros paslaugų teikėjams, pagyvenusių žmonių priežiūros įstaigoms ir su santuoka susijusioms paslaugoms.

Gimstamumas šioje šalyje nuolat mažėjo dešimtmečius, o tai paspartino 1979–2015 m. taikoma vieno vaiko politika, dėl kurios 2024 m. vidutinis gimstamumas buvo 6,77 gimimų 1000 gyventojų.

Ši politika apribojo daugumos šeimų galimybę turėti daugiau nei vieną vaiką, taikant baudas, registracijos apribojimus ir priemones darbo vietoje. Valstybė skatino plačiai naudoti kontracepciją ir sterilizaciją, nes baiminosi, kad riboti ištekliai negalės suspėti su augančiu gimstamumu.

Šis požiūris taip pat buvo susijęs su plačiai paplitusia nuomone, kad griežta gyventojų kontrolė yra būtina ekonomikos modernizavimui ir socialiniam stabilumui užtikrinti.

Nors gimimų skaičius sumažėjo, tai paliko ilgalaikį demografinį spaudimą, įskaitant mažėjančią darbo jėgą, sparčiai senstančią visuomenę ir lyčių disbalansą.

Dėl pirmenybės berniukams, bendras šalies lyčių santykis tapo iškreiptas vyriškos lyties naudai, nes mergaitės buvo paliekamos arba netgi žudomos savo tėvų.

Pagal Pasaulio banko duomenis, gyventojų gimstamumo rodiklis 2023 m. buvo 1. Tai yra maždaug pusė 2,1 lygio, reikalingo šalies gyventojų skaičiui išlaikyti, vadinamojo „pakeitimo lygio“.

