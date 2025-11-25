 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Akmenės rajone pradėjo veikti nauja „Litgrid“ skirstykla

2025-11-25 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:21

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ Akmenės rajone įjungė naujai pastatytą 330 kilovoltų (kV) įtampos Kruopių transformatorių pastotės skirstyklą.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ Akmenės rajone įjungė naujai pastatytą 330 kilovoltų (kV) įtampos Kruopių transformatorių pastotės skirstyklą.

Anot „Litgrid“, prie pradėjusios veikti skirstyklos taip pat bus prijungti du atsinaujinančios energijos parkai.

„Kruopių skirstyklos įjungimas yra dar vienas svarbus žingsnis užtikrinant atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje. Prie skirstyklos bus prijungti du parkai – 100 MW įrengtosios galios vėjo elektrinių parkas ir 100 MW saulės elektrinių parkas, kuriame taip pat veiks 20 MW baterijų energijos kaupiklių sistema. Planuojama, kad pagaminta elektros energija per šią skirstyklą bus pradėta perduoti 2025 m. pabaigoje“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projekto metu ne tik buvo pastatyta Kruopių skirstykla, bet ir atlikti 330 kV elektros linijos Viskali–Šiauliai atšakos į Telšius rekonstrukcijos darbai, prijungiant skirstyklą prie linijos.

„Litgrid“ duomenimis, iš viso Lietuvoje šiuo metu veikia 2509 megavatų (MW) įrengtosios galios vėjo elektrinių, kurių leistina generuoti galia siekia 2404 MW, 2945 MW įrengtosios galios saulės elektrinių, kurių leistina generuoti galia siekia 2456 MW. 

Per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių išteklių elektrinių gamyba sudarė 67 proc. šalyje pagamintos elektros energijos ir užtikrino 52 proc. Lietuvos elektros energijos poreikio.

