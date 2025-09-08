Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Žiniasklaida: Iranas nusprendė pratęsti derybas su JAV dėl branduolinės programos

2025-09-08 17:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 17:28

Irano vyriausybė pirmą kartą po karo su Izraeliu nusprendė atnaujinti derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl savo branduolinės programos, teigiama pirmadienį žiniasklaidoje pasirodžiusiame pranešime.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Irano vyriausybė pirmą kartą po karo su Izraeliu nusprendė atnaujinti derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl savo branduolinės programos, teigiama pirmadienį žiniasklaidoje pasirodžiusiame pranešime.

REKLAMA
0

Toks sprendimas buvo priimtas sekmadienį, rašo dienraštis „Farikhtegan“.

Vyriausybė šios informacijos kol kas oficialiai nepatvirtino.

Anot pranešimo, derybų pradžioje bus pateiktas prašymas kol kas netaikyti vadinamojo grįžimo į pradinę padėtį mechanizmo, kurį inicijavo Europos šalys, siekdamos vėl įvesti JT sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Birželį Izraelis užpuolė Iraną, kad užkirstų jam kelią pasigaminti branduolinę bombą. Po savaitės į karą įsitraukė JAV ir subombardavo Irano branduolinius objektus. Vakarai jau daugelį metų kaltina Iraną, kad šis siekia branduolinių ginklų, tačiau Iranas tai neigia.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš karą JAV beveik du mėnesius derėjosi su Teheranu dėl Irano branduolinės programos, tačiau jokios pažangos šiose derybose pasiekta nebuvo.

REKLAMA

Nuo to laiko Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija ėmė daryti didesnį spaudimą Iranui atnaujinti derybas, tuo tikslu aktyvuodamos sankcijų mechanizmą.

Grįžimo į pradinę padėtį mechanizmas – tai teisinė sąlyga, pagal kurią Iranui automatiškai taikomos JT sankcijos, jei Teheranas nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų 2015 m. Vienos branduoliniame susitarime.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarimu, kurį taip pat pasirašė JAV, Kinija ir Rusija, buvo siekiama mainais į sankcijų panaikinimą apriboti Irano branduolinę programą.

2018 m. Donaldas Trumpas per savo pirmąją kadenciją iš šio susitarimo pasitraukė. Todėl Iranas mano, kad atnaujinti sankcijas pagal šį mechanizmą būtų neteisėta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų