Žiniasklaida: Iranas nusprendė pratęsti derybas su JAV dėl branduolinės programos

Toks sprendimas buvo priimtas sekmadienį, rašo dienraštis „Farikhtegan“.
Vyriausybė šios informacijos kol kas oficialiai nepatvirtino.
Anot pranešimo, derybų pradžioje bus pateiktas prašymas kol kas netaikyti vadinamojo grįžimo į pradinę padėtį mechanizmo, kurį inicijavo Europos šalys, siekdamos vėl įvesti JT sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos.
Birželį Izraelis užpuolė Iraną, kad užkirstų jam kelią pasigaminti branduolinę bombą. Po savaitės į karą įsitraukė JAV ir subombardavo Irano branduolinius objektus. Vakarai jau daugelį metų kaltina Iraną, kad šis siekia branduolinių ginklų, tačiau Iranas tai neigia.
Prieš karą JAV beveik du mėnesius derėjosi su Teheranu dėl Irano branduolinės programos, tačiau jokios pažangos šiose derybose pasiekta nebuvo.
Nuo to laiko Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija ėmė daryti didesnį spaudimą Iranui atnaujinti derybas, tuo tikslu aktyvuodamos sankcijų mechanizmą.
Grįžimo į pradinę padėtį mechanizmas – tai teisinė sąlyga, pagal kurią Iranui automatiškai taikomos JT sankcijos, jei Teheranas nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų 2015 m. Vienos branduoliniame susitarime.
Susitarimu, kurį taip pat pasirašė JAV, Kinija ir Rusija, buvo siekiama mainais į sankcijų panaikinimą apriboti Irano branduolinę programą.
2018 m. Donaldas Trumpas per savo pirmąją kadenciją iš šio susitarimo pasitraukė. Todėl Iranas mano, kad atnaujinti sankcijas pagal šį mechanizmą būtų neteisėta.
