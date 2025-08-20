Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis skelbia detales: rusai demonstratyviai smogė Ukrainai, tarp sužeistų – maži vaikai

2025-08-20 14:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 14:56

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausius Rusijos smūgius pavadino „demonstratyviais smūgiais“, kurie akcentuoja naujų sankcijų ir muitų Maskvai poreikį, kol diplomatija nebus višiškai veiksminga. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai parašė tinkle „Telegram“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausius Rusijos smūgius pavadino „demonstratyviais smūgiais", kurie akcentuoja naujų sankcijų ir muitų Maskvai poreikį, kol diplomatija nebus višiškai veiksminga. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform", valstybės vadovas apie tai parašė tinkle „Telegram".

9

„Praėjusią naktį per bepiločių orlaivių smūgį Ochtyrkoje, Sumų srityje, buvo sužeista 14 žmonių. Po atakos pagalbos kreipėsi šeima su sužeistais vaikais – 5 mėnesių, 4 metų ir 6 metų amžiaus. Kostiantynivkoje, Donecko srityje, per sklendžiančios bombos smūgį buvo apgadinti penki daugiabučiai, o po griuvėsiais vis dar yra mažiausiai trys žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gelbėjimo operacija tęsiasi. Taip pat būta klastingo smūgio į dujų paskirstymo stotį Odesos srityje. Apšaudymo taikiniais taip pat tapo Černihivo, Charkivo ir Poltavos sritys. Iš viso buvo panaudota daugiau nei 60 bepiločių orlaivių ir balistinė raketa“, – teigė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Jis pabrėžė, kad tai yra demonstratyvūs smūgiai, kurie „tik patvirtina būtinybę daryti spaudimą Maskvai, būtinybę įvesti naujas sankcijas ir muitus, kol diplomatija nebus visiškai veiksminga“. V. Zelenskis padėkojo visiems partneriams, padedantiems Ukrainai nutraukti Rusijos karą.

„Kartu su Jungtinėmis Valstijomis, Europa ir visais, kurie siekia taikos, kiekvieną dieną dirbame, kad užtikrintume saugumą. Mums reikia tvirtų saugumo garantijų, kad būtų užtikrinta tikrai patikima ir ilgalaikė taika“, – nurodė jis.

Antradienį, rugpjūčio 19 d., 19.30 val. Rusija atakavo Ukrainą dviem balistinėmis raketomis „Iskander-M“ ir 93 bepiločiais orlaiviais kamikadzėmis „Shahed“ bei įvairiais imitaciniais bepiločiais, kurie buvo paleisti iš skirtingų krypčių. Ataką atrėmė Ukrainos orlaiviai, oro gynybos raketų daliniai, elektroninės karybos pajėgos, bepiločių orlaivių komandos ir mobiliosios ugnies grupės.

Pirminiais duomenimis, iki trečiadienio, rugpjūčio 20 d., 9 val. Ukrainos oro gynybos pajėgos šalies šiaurėje ir rytuose perėmė arba nuslopino vieną balistinę raketą „Iskander-M“ ir 62 įvairaus tipo bepiločius orlaivius. Raketų ir bepiločių orlaivių smūgiai buvo užfiksuoti 20 vietų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

