Ukrainos prezidentas priminė, kad Rusija per pastaruosius metus dešimtis kartų atakavo Ukrainos tiltus, įskaitant svarbius tiltus sostinėje Kyjive. Todėl Ukraina teisėtai atsako į šiuos veiksmus.
„O jei atvirai, tarp mūsų: Krymas – tai juk Ukraina? O viskas, kas yra Ukrainos teritorijoje – yra ukrainiečių? Tai mes su savo turtu darome viską, ką norime. Juk taip?“ – smūgius į Krymo tiltą paaiškino V. Zelenskis.
Atakos prieš Krymo tiltą
Anksčiau „RBK-Ukraina“ rašė, kad JAV gynybos viceministras Elbridge'as Colby sukritikavo Ukrainos smūgį į Krymo tiltą. Jis pareiškė, kad tai gali išprovokuoti Rusiją tolesnei eskalacijai.
E. Colby pareiškė, kad Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai į Rusijos teritoriją nepasiteisino nei nutraukiant karą, nei sulaikant Rusijos puolimą.
Be to, paaiškėjo, kad Krymo tiltas patyrė dvi atakas. Po pirmosios, įvykusios lapkričio 16 dieną, palydovinės nuotraukos užfiksavo kelio dangos pažeidimus keliose vietose ir arkos deformaciją.
Vėliau, naktį į lapkričio 17 dieną, Kerčės sąsiaurio rajone vėl pasigirdo sprogimai. OSINT kanalai pranešė apie automobilinio tarpatramio dalies ir arkos nuvirtimą į vandenį.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas JAV prezidentui Donaldui Trumpui pasiskundė dėl Ukrainos atakos prieš Krymo tiltą. Tai įvyko susitikimo metu Kinijoje.
Vėliau vykusioje spaudos konferencijoje V. Putinas viešai pagrasino Ukrainai „atsakomaisiais smūgiais, kurie bus daug baisesni“ už smūgį Krymo tiltui.
Be to, Kryme nuo lapkričio 20 dienos planuojama paleisti nemokamus keleivinius katerius per Kerčės sąsiaurį, tačiau be automobilių gabenimo.
Kelionę kateriais žadama padaryti nemokamą. Tuo pačiu metu automobilių gabenimas šiais laivais nenumatytas, o gabenti benziną kanistruose bus uždrausta.
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