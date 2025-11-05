 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos parlamente – kaltinimai „AfD“: jos gretose yra Rusijai lojali miegančioji kuopelė

2025-11-05 21:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 21:14

Trečiadienį Vokietijos įstatymų leidėjai apkaltino kraštutinių dešiniųjų partiją „AfD“, kad jos gretose veikia Rusijos „miegančioji kuopelė“. Tai naujausias kaltinimas partijai šnipinėjimu Maskvai. AfD atstovai parlamente tai neigė.

Vokietijoje vyko demonstracijos už partijos AfD uždraudimą (nuotr. Elta)

Trečiadienį Vokietijos įstatymų leidėjai apkaltino kraštutinių dešiniųjų partiją „AfD“, kad jos gretose veikia Rusijos „miegančioji kuopelė“. Tai naujausias kaltinimas partijai šnipinėjimu Maskvai. AfD atstovai parlamente tai neigė.

REKLAMA
0

Nuo spalio mėnesio AfD sulaukia kaltinimų, kad naudojasi parlamentinėmis užklausomis rinkti slaptą informaciją apie kritinę infrastruktūrą, saugumo ir karinius reikalus, ypač rytinėje Tiuringijos žemėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įstatymų leidėjas Marcas Henrichmannas iš kanclerio Friedricho Merzo partijos CDU trečiadienį teigė, kad užklausos apėmė ginklų tiekimą Ukrainai, elektrines, dronų gamybą ir kariuomenės bazes. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mažų mažiausiai jų gretose yra Rusijai lojali miegančioji kuopelė“, – teigė jis. 

REKLAMA

„Vladimirui Putinui labai pasisekė, kad Vokietijoje yra AfD“, – sakė parlamentaras.

 AfD politikai atmetė kaltinimus kaip piktinančius ir piktavališkus, bet nepagrindė užklausimų būtinybės. 

AfD atstovas Markusas Frohnmaieris apkaltino vyriausybę mėginimu atitraukti dėmesį nuo Vokietijos problemų ir ieškant naujų būdų, kaip sugadinti AfD reputaciją. 

REKLAMA
REKLAMA

Per debatus M. Henrichmannas teigė, kad Kremliaus strategijos dokumente M. Frohnmaieris apibūdinamas kaip „visiškai kontroliuojamas“. 

Prieš Europos Sąjungą ir imigraciją nusistačiusi AfD per pastaruosius metus smarkiai išpopuliarėjo ir užėmė antrąją vietą per vasario mėnesį vykusius visuotinius rinkimus. 

„Dabar, kai „nacių“ korta nebeveikia, CDU nusprendė ateinančius ketverius metus kalbėti tik apie Rusiją ir AfD“, – pareiškė M.  Frohnmaieris. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitas AfD įstatymų leidėjas Stefanas Keuteris pabrėžė, kad vyriausybė pateikė viešus rašytinius atsakymus į partijos užklausas.

„Nejaugi manote, kad vyriausybė paskelbtų valstybės paslaptis vien todėl, kad jų paprašė AfD? Jokiu būdu“, – sakė jis. 

Kitų politinių partijų įstatymų leidėjai taip pat atkreipė dėmesį į Rusijai palankią AfD poziciją ir nepritarimą Vokietijos teikiamai karinei pagalbai Ukrainai. 

Centro kairiųjų Socialdemokratų partijos (SPD) narė Sonja Eichwede apkaltino AfD, kad ji parlamente veikia kaip „Rusijos interesų marionetė“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų