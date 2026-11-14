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Visoje JAV buvo sustabdyti skrydžiai – įvardyta priežastis

2026-11-14 08:17 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-14 08:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinių Valstijų oro uostuose penktadienį kelioms valandoms buvo įvesti skrydžių apribojimai, vėliau jie buvo panaikinti, o aukšto rango pareigūnai paaiškino, kad sutrikimus sukėlė pasenusi įranga, o ne kibernetinė ataka ar pasaulinio masto „Microsoft“ paslaugų sutrikimas.

JAV sustabdė visus skrydžius (nuotr. Flightradar24) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (6)

Jungtinių Valstijų oro uostuose penktadienį kelioms valandoms buvo įvesti skrydžių apribojimai, vėliau jie buvo panaikinti, o aukšto rango pareigūnai paaiškino, kad sutrikimus sukėlė pasenusi įranga, o ne kibernetinė ataka ar pasaulinio masto „Microsoft“ paslaugų sutrikimas.

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Transporto sekretorius Seanas Duffy vėlai vakare Baltuosiuose rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad JAV oro erdvė jau „atverta“, tačiau perspėjo, kad prireiks laiko, kol bus pašalintas skrydžių chaosas.

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„Šįvakar 20.15 val. Rytų pakrantės laiku oro erdvę atvėrėme. Tačiau ar tai reiškia, kad visi skrydžiai iš karto vyks? Ne, viskas vyks lėtai“, – sakė S. Duffy.

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Sutrikimai kilo praėjus vos dienai po to, kai S. Duffy ir Baltieji rūmai oficialiai paprašė Kongreso skirti 30 mlrd. JAV dolerių šalies oro eismo valdymo sistemai atnaujinti ir modernizuoti.

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„Mūsų komutatoriai ir maršrutizatoriai buvo perkrauti duomenų ir nustojo veikti, – sakė S, Duffy. – Sugedo sena įranga. Manau, amerikiečių reikėtų paklausti: ar norite, kad Kongresas skirtų tam finansavimą?“

Vis dėlto jis pabrėžė, kad amerikiečiams skristi tebėra saugu.

Vidaus saugumo sekretorius Markwayne'as Mullinas atmetė spėliones, kad prieš Jungtines Valstijas buvo surengta koordinuota kibernetinė ataka ar kad sutrikimai susiję su „Microsoft“ veiklos sutrikimu, palietusiu visame pasaulyje veikiančias paslaugas.

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„Sveiki sulaukę penktadienio, 13-os dienos, ar ne? Noriu, kad visi suprastų: tai visiškai nesusiję su „Microsoft“. Žinau, kad daugelis daro tokią prielaidą“, – sakė M. Mullinas.

Jis pridūrė, kad „iš tikrųjų jokios kibernetinės atakos nebuvo“.

„Kai pradedame aiškintis kibernetines grėsmes ir atakas, paprastai kas nors prisiima atsakomybę ir pareiškia: „Tai padarėme mes.“ Šiuo atveju jokių tokių signalų nėra. Nepastebėjome jokių pėdsakų“, – sakė jis.

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Tebevykdomi patikrinimai

Vis dėlto sekretorius pabrėžė, kad JAV saugumo ir teisėsaugos institucijos tebevykdo patikrinimus ir neatmeta jokios galimybės.

Abu pareigūnai taip pat gynė prezidentą Donaldą Trumpą, kuris praėjus maždaug penkioms valandoms nuo skrydžių sustabdymo dar nebuvo viešai pakomentavęs šios situacijos.

„Prezidentas Trumpas nedelsdamas pasikvietė žmones į savo kabinetą. Mes bendravome“, – sakė M. Mullinas.

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