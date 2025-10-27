Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Virš Maskvos – keistas, ryškus blyksnis: ekspertai nesutaria dėl kilmės

2025-10-27 11:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-27 11:21

Maskvos ir Maskvos srities gyventojai pirmadienio rytą pastebėjo danguje neidentifikuotą objektą, kuris paliko ryškų ugnies pėdsaką. Ekspertų teigimu tai galėjo būti meteoras arba „kosmoso šiukšlės“, tačiau tikslių duomenų dar reikės palaukti.

Maskvos ir Maskvos srities gyventojai pirmadienio rytą pastebėjo danguje neidentifikuotą objektą, kuris paliko ryškų ugnies pėdsaką. Ekspertų teigimu tai galėjo būti meteoras arba „kosmoso šiukšlės“, tačiau tikslių duomenų dar reikės palaukti.

REKLAMA
3

Nuotraukose matomas neidentifikuotas objektas, kuris skrenda pro gyvenamuosius namus ir palieka ryškų žalsvą pėdsaką danguje, rašoma „Lenta“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis „Shot“ duomenimis, nežinomą objektą danguje matė Maskvos ir jos apylinkių gyventojai. Jis buvo pastebėtas danguje apie 6.30 val. Maskvos laiku.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau danguje virš Čeliabinsko srities praskriejo neidentifikuotas objektas. Kadruose matomas šviesos taškas, kuris lėtai juda dangumi ir apšviečia jį šviesa. Ryškus šviečiantis objektas danguje virš regiono turi ilgą uodegą ir pradžią, panašią į apskritimą.

REKLAMA

Pagrindinės įvykio versijos: meteoras arba kosminės šiukšlės, tačiau ši yra mažiau tikėtina. Tokie objektai paprastai suskaidomi aukščiau atmosferoje. Specialistai neatmeta galimybės, kad objekto dydžio įvertinimai gali pasikeisti.

„Per parą bus galima patikslinti judėjimo kryptį ir atstumą iki objekto“, – pažymima Rusijos mokslų akademijos Kosmoso tyrimų instituto Saulės astronomijos laboratorijos „Telegram“ kanale.

REKLAMA
REKLAMA

Meteorito blyksnio spalva priklauso nuo atmosferoje deginamų elementų cheminės sudėties. Geltoną ir oranžinę spalvas sukuria natris. Tai labiausiai paplitusi spalva, kai dega kosminės šiukšlės. Ryškiai žalią arba mėlyną-žalią šviesą paprastai sukuria nikelis. Šis elementas dažnai randamas geležiniuose meteorituose. Violetinis arba purpurinis atspalvis gali rodyti magnio buvimą. Raudoni blyksniai ar pėdsakai susiję su intensyviu silikatų garavimu ir atmosferos azoto bei deguonies degimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rusija teigia atrėmusi į Maskvą nukreiptą Ukrainos dronų ataką

Rusija atrėmė didelio masto Ukrainos dronų ataką, kurios taikiniai buvo ir Maskva, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija. 

Netoli sostinės buvo perimta 40 kovinių dronų, „34 iš jų skrido Maskvos link“, sakoma ministerijos pranešime. 

REKLAMA

Iš pradžių pranešimų apie žalą ar sužeistuosius nebuvo. 

Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Mash“, apie sprogimus pranešė Maskvos srities Domodedovo, Podolsko, Dubnos, Ramenskojės ir Troicko miestų gyventojai. Vienintelėse turimose nuotraukose buvo matyti dūmų stulpas netoli Komunarkos miestelio. 

Pasak kariuomenės, per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numušti iš viso 193 Ukrainos dronai. Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti, bet ji leidžia daryti išvadas apie atakos mastą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Čia visatos bausmė..
Čia visatos bausmė..
2025-10-27 11:36
Dar taip toliau.. ir didelis meteoritas vož į Maskvą... Tiesiai į putkos bunkerį arba kremlių...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų