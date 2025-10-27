Virš Maskvos – keistas, ryškus blyksnis: ekspertai nesutaria dėl kilmės

Nuotraukose matomas neidentifikuotas objektas, kuris skrenda pro gyvenamuosius namus ir palieka ryškų žalsvą pėdsaką danguje, rašoma „Lenta“.
Remiantis „Shot“ duomenimis, nežinomą objektą danguje matė Maskvos ir jos apylinkių gyventojai. Jis buvo pastebėtas danguje apie 6.30 val. Maskvos laiku.
Anksčiau danguje virš Čeliabinsko srities praskriejo neidentifikuotas objektas. Kadruose matomas šviesos taškas, kuris lėtai juda dangumi ir apšviečia jį šviesa. Ryškus šviečiantis objektas danguje virš regiono turi ilgą uodegą ir pradžią, panašią į apskritimą.
Pagrindinės įvykio versijos: meteoras arba kosminės šiukšlės, tačiau ši yra mažiau tikėtina. Tokie objektai paprastai suskaidomi aukščiau atmosferoje. Specialistai neatmeta galimybės, kad objekto dydžio įvertinimai gali pasikeisti.
„Per parą bus galima patikslinti judėjimo kryptį ir atstumą iki objekto“, – pažymima Rusijos mokslų akademijos Kosmoso tyrimų instituto Saulės astronomijos laboratorijos „Telegram“ kanale.
Meteorito blyksnio spalva priklauso nuo atmosferoje deginamų elementų cheminės sudėties. Geltoną ir oranžinę spalvas sukuria natris. Tai labiausiai paplitusi spalva, kai dega kosminės šiukšlės. Ryškiai žalią arba mėlyną-žalią šviesą paprastai sukuria nikelis. Šis elementas dažnai randamas geležiniuose meteorituose. Violetinis arba purpurinis atspalvis gali rodyti magnio buvimą. Raudoni blyksniai ar pėdsakai susiję su intensyviu silikatų garavimu ir atmosferos azoto bei deguonies degimu.
Rusija teigia atrėmusi į Maskvą nukreiptą Ukrainos dronų ataką
Rusija atrėmė didelio masto Ukrainos dronų ataką, kurios taikiniai buvo ir Maskva, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija.
Netoli sostinės buvo perimta 40 kovinių dronų, „34 iš jų skrido Maskvos link“, sakoma ministerijos pranešime.
Iš pradžių pranešimų apie žalą ar sužeistuosius nebuvo.
Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Mash“, apie sprogimus pranešė Maskvos srities Domodedovo, Podolsko, Dubnos, Ramenskojės ir Troicko miestų gyventojai. Vienintelėse turimose nuotraukose buvo matyti dūmų stulpas netoli Komunarkos miestelio.
Pasak kariuomenės, per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numušti iš viso 193 Ukrainos dronai. Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti, bet ji leidžia daryti išvadas apie atakos mastą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!