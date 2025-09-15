Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vietos rinkimai Vokietijoje: Merzo CDU pirmauja su 33,3 proc. balsų

2025-09-15 06:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 06:58

Vokietijos centro dešinės Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) pasirodė esanti stipriausia partija daugiausiai gyventojų turinčioje Vokietijos federalinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje vykstančiuose vietos rinkimuose, rodo preliminarūs rezultatai, kuriuos pirmadienį anksti ryte paskelbė žemės rinkimų institucija.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

0

Tikimasi, kad kanclerio Friedricho Merzo vadovaujama CDU surinks apie 33,3 proc. balsų, o centro kairės Socialdemokratų partija (SPD) liks antroje vietoje su 22,1 proc. balsų.

Remiantis preliminariais rezultatais, kraštutinės dešinės „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) surinko 14,5 proc., žalieji – 13,5 proc., Kairiųjų partija – 5,6 %, o verslą remiantys laisvieji demokratai (FDP) – 3,7 proc. balsų.

Preliminarūs rezultatai atitinka pirmines visuomeninio transliuotojo WDR prognozes.

396 miestų ir savivaldybių tarybose, 31 apygardoje ir Vokietijos pramoninės Rūro srities regioniniame parlamente buvo varžomasi dėl maždaug 20 000 vietų.

Jei nė vienas iš kandidatų į tam tikrus vadovaujančius postus negaus daugiau nei 50 proc. balsų, rugsėjo 28 d. bus surengtas antrasis rinkimų turas.

Balsavimo teisę turėjo beveik 14 mln. gyventojų.

WDR duomenimis, rinkėjų aktyvumas buvo 56,5 proc., t. y. didesnis nei 2020 m. savivaldos rinkimuose, kai į balsavimo punktus atėjo 51,9 proc. rinkėjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

