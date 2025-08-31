Merzas: mokesčiai Vokietijoje nebus keliami

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilis iš Socialdemokratų partijos (SPD) pasiūlė padidinti mokesčius, kad užkamšytų 30 mlrd. eurų biudžeto skylę 2027 metų išlaidų planuose.
Tačiau F. Merzo centro dešinės CDU partija atmetė šį pasiūlymą.
„Turime koalicijos sutartį ir šioje koalicijos sutartyje sutarėme, kad mokesčiai nebus didinami“, – duodamas kitą interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF sakė vokiečių kancleris.
„Ir ši koalicijos sutartis galioja“, – pridūrė jis.
F. Merzas atmetė nuogąstavimus dėl galimo konflikto koalicijoje ir teigė, kad SPD kitokia nuomonė šiuo klausimu yra „priimtina“.
Vokietijos ekonomika, kuri smunka 2023-iųjų, antrąjį 2025-ųjų ketvirtį dėl JAV įvestų muitų eksportui susitraukė labiau nei tikėtasi, praėjusią savaitę parodė oficialūs duomenys.
F. Merzo sąjungininkas ir Bavarijos Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) lyderis Markusas Soederis neseniai pasisakė už mokesčių mažinimą ir teigė, kad tai padėtų Vokietijos konkurencingumui.
Tačiau F. Merzas, patiriantis spaudimą atgaivinti didžiausią Europos ekonomiką, ZDF sakė, kad Vokietijai reikia „dirbti daugiau ir ilgiau“.
Kaip veiksnius, mažinančius šalies konkurencingumą, jis nurodė pernelyg didelį ne darbo dienų skaičių, stagnuojantį produktyvumą ir dideles darbo sąnaudas.
