Merzas: mokesčiai Vokietijoje nebus keliami

2025-08-31 20:48 / šaltinis: BNS / aut.
2025-08-31 20:48

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad jo koalicija nekels mokesčių, nepaisant augančio biudžeto deficito ir jo valdančiosios partnerės raginimų didinti mokesčius.

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilis iš Socialdemokratų partijos (SPD) pasiūlė padidinti mokesčius, kad užkamšytų 30 mlrd. eurų biudžeto skylę 2027 metų išlaidų planuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau F. Merzo centro dešinės CDU partija atmetė šį pasiūlymą.

„Turime koalicijos sutartį ir šioje koalicijos sutartyje sutarėme, kad mokesčiai nebus didinami“, – duodamas kitą interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF sakė vokiečių kancleris. 

„Ir ši koalicijos sutartis galioja“, – pridūrė jis. 

F. Merzas atmetė nuogąstavimus dėl galimo konflikto koalicijoje ir teigė, kad SPD kitokia nuomonė šiuo klausimu yra „priimtina“.

Vokietijos ekonomika, kuri smunka 2023-iųjų, antrąjį 2025-ųjų ketvirtį dėl JAV įvestų muitų eksportui susitraukė labiau nei tikėtasi, praėjusią savaitę parodė oficialūs duomenys.

F. Merzo sąjungininkas ir Bavarijos Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) lyderis Markusas Soederis neseniai pasisakė už mokesčių mažinimą ir teigė, kad tai padėtų Vokietijos konkurencingumui.

Tačiau F. Merzas, patiriantis spaudimą atgaivinti didžiausią Europos ekonomiką, ZDF sakė, kad Vokietijai reikia „dirbti daugiau ir ilgiau“.

Kaip veiksnius, mažinančius šalies konkurencingumą, jis nurodė pernelyg didelį ne darbo dienų skaičių, stagnuojantį produktyvumą ir dideles darbo sąnaudas.

 

