TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas deklaravo ryžtingą paramą Moldovai ir pasmerkė Rusijos skleidžiamus melus

2025-08-27 18:18 / šaltinis: BNS
2025-08-27 18:18

Prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį deklaravo ryžtingą Prancūzijos paramą Moldovai ir jos siekiui tapti Europos Sąjungos (ES) nare bei pasmerkė Rusijos skleidžiamus melus. 

Macronas kalbėjosi su Putinu, šis pažėrė riebių kaltinimų Vakarams (nuotr. SCANPIX)

0

E. Macronas kalbėjo per simbolinį vizitą į buvusią sovietinę respubliką, besiribojančią su Ukraina, kurį surengė kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kremliaus propaganda mums sako, kad europiečiai nori pratęsti karą ir kad Europos Sąjunga engia žmones. Tai yra melas.Skirtingai nei Rusija, Europos Sąjunga niekam nekelia grėsmės ir gerbia visų suverenitetą“, – žurnalistams sakė jis.

E. Macronas, F. Merzas ir D. Tuskas trečiadienį susitiko su Moldovos prezidente Maia Sandu (Maja Sandu), kad paminėtų 34-ąsias šalies nepriklausomybės metines, jai siekiant narystės Europos Sąjungoje (ES).

