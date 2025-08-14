Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas ragina derybose dėl plastiko taršos sutarties imtis ryžtingesnių veiksmų

2025-08-14 21:49
2025-08-14 21:49

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paragino šalis, kurios derasi dėl pasaulinės sutarties dėl kovos su tarša plastiku, imtis ryžtingų veiksmų.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paragino šalis, kurios derasi dėl pasaulinės sutarties dėl kovos su tarša plastiku, imtis ryžtingų veiksmų.

0

„Ši pasaulinė sutartis dėl plastiko taršos yra mūsų šansas pakeisti situaciją“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė jis. 

„Tačiau vakar Jungtinėse Tautose pristatyto projekto silpni užmojai yra tiesiog nepriimtini, – pridūrė jis. – Raginu visas Ženevoje susirinkusias valstybes priimti susitarimą, kuris iš tiesų atitiktų šios aplinkos ir visuomenės sveikatos krizės mastą.“

Per penkis derybų ratus per pastaruosius dvejus su puse metų, įskaitant praėjusių metų pabaigoje Pietų Korėjoje vykusį etapą, kuris turėjo būti paskutinis, taip ir nepavyko pasiekti sutarimo dėl plastiko taršos mažinimo sutarties. 

Naujausios derybos Ženevoje prasidėjo prieš savaitę ir turėtų baigtis ketvirtadienį.

Daugiausia naftą išgaunančių valstybių grupė, pasivadinusi Bendraminčių besivystančių šalių (Like-Minded Developing Countries, LMDC) grupe, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Rusiją ir Iraną, nori, kad sutartyje daugiausia dėmesio būtų skiriama atliekų tvarkymui.

Europos Sąjungos (ES) ir kitos šalys nori žengti daug toliau – riboti plastiko gamybą, kuri, remiantis dabartinėmis tendencijomis, iki 2060-ųjų gali patrigubėti, ir palaipsniui atsisakyti tam tikrų ypač toksiškų cheminių medžiagų.

