  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: Ukrainos ateitis negali būti sprendžiama be ukrainiečių

2025-08-09 21:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 21:12

Paskelbus apie planuojamą JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad „Ukrainos ateitis negali būti sprendžiama be ukrainiečių“. Ukrainiečiai jau daugiau kaip trejus metus kovoja „už savo laisvę ir saugumą“, rašė jis šeštadienį tinkle „X“.

(nuotr. SCANPIX)

Paskelbus apie planuojamą JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad „Ukrainos ateitis negali būti sprendžiama be ukrainiečių". Ukrainiečiai jau daugiau kaip trejus metus kovoja „už savo laisvę ir saugumą", rašė jis šeštadienį tinkle „X".

2

Po pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir britų premjeru Keiru Starmeriu E. Macronas toliau teigė, kad ir europiečiai turi būti „sprendimo dalis“. Nes tai esą liečia ir jų saugumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas ir V. Putinas ateinantį penktadienį susitiks Aliaskoje konsultacijų apie Ukrainos karą. V. Zelenskis į susitikimą nėra pakviestas. Baiminamasi, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimus, kurie bus labai nepalankūs Ukrainai.

V. Zelenskis jau atmetė galimybę perleisti Rusijai dalį Ukrainos teritorijų. D. Trumpas tuo tarpu kalba apie galimus „teritorijų mainus“ tarp Rusijos ir Ukrainos.

