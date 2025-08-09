Macronas: Ukrainos ateitis negali būti sprendžiama be ukrainiečių

Po pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir britų premjeru Keiru Starmeriu E. Macronas toliau teigė, kad ir europiečiai turi būti „sprendimo dalis“. Nes tai esą liečia ir jų saugumą.
D. Trumpas ir V. Putinas ateinantį penktadienį susitiks Aliaskoje konsultacijų apie Ukrainos karą. V. Zelenskis į susitikimą nėra pakviestas. Baiminamasi, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimus, kurie bus labai nepalankūs Ukrainai.
V. Zelenskis jau atmetė galimybę perleisti Rusijai dalį Ukrainos teritorijų. D. Trumpas tuo tarpu kalba apie galimus „teritorijų mainus“ tarp Rusijos ir Ukrainos.
