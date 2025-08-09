Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žvalgyba: Rusija liepą užėmė 500–550 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos

2025-08-09 18:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 18:01

Londono duomenimis, Rusijai pastaraisiais mėnesiais pavyko užimti šimtus kvadratinių kilometrų teritorijos Rytų Ukrainoje.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
17

Londono duomenimis, Rusijai pastaraisiais mėnesiais pavyko užimti šimtus kvadratinių kilometrų teritorijos Rytų Ukrainoje.

REKLAMA
0

Britų Gynybos ministerija savo reguliariai skelbiamoje žvalgybos ataskaitoje apie Ukrainos karą šeštadienį rašo, jog, labai tikėtina, kad rusų sausumos daliniai liepą užkariavo apie 500–550 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Panašus plotas esą užimtas jau ir birželį. Rusijos pajėgų prasiveržimų padaugėjo nuo kovo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Remiantis ataskaita, taktinės pažangos Rusija savo kare prieš Ukrainą pasiekia Donecko srityje. Britų vertinimu, beveik visa Donecko teritorija į pietus nuo Pokrovsko miesto jau užimta Rusijos pajėgų. 

REKLAMA
REKLAMA

Šiaurės Ukrainos Sumų srityje netoli Rusijos Kursko ir Belgorodo sričių Maskva tuo tarpu per praėjusias dvi savaites pastebimų laimėjimų nepasiekė.

Anot žiniasklaidos, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu reikalauja, kad Rusija gautų visišką Rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių kontrolę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta galimybę atsisakyti savo teritorijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JD Vance'as ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Dėl karo Ukrainoje – specialus susitikimas (4)
Krymas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina: suduoti smūgiai okupuotame Kryme (1)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas BNS Foto
Zelenskis įspėjo dėl Putino ir Trumpo derybų (37)
V. Zelenskis ir V. Putinas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Po kalbų apie žemių atidavimą Rusijai – griežta Zelenskio reakcija (203)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų