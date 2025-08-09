Žvalgyba: Rusija liepą užėmė 500–550 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos

Britų Gynybos ministerija savo reguliariai skelbiamoje žvalgybos ataskaitoje apie Ukrainos karą šeštadienį rašo, jog, labai tikėtina, kad rusų sausumos daliniai liepą užkariavo apie 500–550 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Panašus plotas esą užimtas jau ir birželį. Rusijos pajėgų prasiveržimų padaugėjo nuo kovo.
Remiantis ataskaita, taktinės pažangos Rusija savo kare prieš Ukrainą pasiekia Donecko srityje. Britų vertinimu, beveik visa Donecko teritorija į pietus nuo Pokrovsko miesto jau užimta Rusijos pajėgų.
Šiaurės Ukrainos Sumų srityje netoli Rusijos Kursko ir Belgorodo sričių Maskva tuo tarpu per praėjusias dvi savaites pastebimų laimėjimų nepasiekė.
Anot žiniasklaidos, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu reikalauja, kad Rusija gautų visišką Rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių kontrolę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta galimybę atsisakyti savo teritorijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!