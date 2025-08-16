„The Guardian“: rugpjūčio 17 d. įvyks „Norinčiųjų koalicijos“ vadovų susitikimas

Anot leidinio „The Guardian“, Prancūzijos prezidentūra šeštadienį pranešė, kad „Norinčiųjų koalicijos“ vadovai sekmadienį po pietų surengs vaizdo konferenciją. Tuo tarpu pirmadienį turėtų įvykti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitas Vašingtone.
Susitikimui kartu pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, pranešė prezidentūra.
Prieš tai tą patį šeštadienį E. Macronas paskelbė, kad netrukus turėtų įvykti dar vienas „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą.
