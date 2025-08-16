Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„The Guardian“: rugpjūčio 17 d. įvyks „Norinčiųjų koalicijos“ vadovų susitikimas

2025-08-16 22:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 22:10

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kanceliarija paskelbė, kad sekmadienį, rugpjūčio 17 d., įvyks nuotolinis „Norinčiųjų koalicijos" vadovų susitikimas.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kanceliarija paskelbė, kad sekmadienį, rugpjūčio 17 d., įvyks nuotolinis „Norinčiųjų koalicijos“ vadovų susitikimas.

Anot leidinio „The Guardian“, Prancūzijos prezidentūra šeštadienį pranešė, kad „Norinčiųjų koalicijos“ vadovai sekmadienį po pietų surengs vaizdo konferenciją. Tuo tarpu pirmadienį turėtų įvykti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitas Vašingtone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimui kartu pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, pranešė prezidentūra.

Prieš tai tą patį šeštadienį E. Macronas paskelbė, kad netrukus turėtų įvykti dar vienas „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą.

