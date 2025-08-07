Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Gaisre Prancūzijoje žuvo vienas žmogus: su liepsnomis kovoja virš 2 tūkst. ugniagesių

2025-08-07 07:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 07:51

Pietų Prancūzijoje kilus dideliam ir sparčiai plintančiam augmenijos gaisrui žuvo moteris, atsisakiusi evakuotis iš savo namų, trečiadienį pranešė vietos prefektūra ir meras.

Gaisras Prancūzijoje (nuotr. SCANPIX)

0

Auka – 60 metų moteris – mirė savo namuose Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, transliuotojui BFMTV sakė meras Xavier‘as de Volontat.

Kai buvo evakuojami rajonai, kuriems gaisras kėlė pavojų, moteris atsisakė palikti savo namus, sakė jis. „Ugnis išplito labai greitai, ir ji liko įkalinta savo degančiame name“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią naktį gaisras išplito 16 000 hektarų plote, paliesdamas 15 savivaldybių. Šiuo metu dirba 2 150 ugniagesių, jie mėgina suvaldyti gaisrą pietiniame Prancūzijos Odo departamente. Ryte atnaujintos gaisro gesinimo iš oro operacijos.

11 ugniagesių sužeisti, vienas dingęs

Gaisras kilo antradienio popietę Ribo savivaldybėje, esančioje maždaug tarp Karkasono ir Narbonės miestų. Tada liepsnos, kurstomos stipraus vėjo, sparčiai išplito kalnuotoje Korbjero vietovėje.

Vietos prefektūra prognozuoja, kad nepalankios oro sąlygos tęsis. Per gaisrą nukentėjo du civiliai gyventojai, iš kurių vienas patyrė sunkius nudegimus; jie buvo nuvežti į ligoninę. Be to, per operaciją buvo sužeista 11 ugniagesių, vienas iš jų – sunkiai. Vienas asmuo laikomas dingusiu be žinios.

Turistai buvo priversti evakuotis iš dviejų vietovėje esančių stovyklaviečių. Dėl gaisro buvo uždaryta daug kelių, įskaitant A9 greitkelio atkarpą.

Anksti ryte 2 500 namų ūkių buvo likę be elektros energijos. Valdžios institucijos paragino gyventojus likti namuose, nebent būtų aiškus nurodymas evakuotis.

Žmonėms teko palikti namus

Dėl gaisro buvo evakuotos kelios vietovės. „Civilinės saugos departamentui per šią labai sunkią naktį pavyko suteikti prieglobstį daugiau kaip 500-ams žmonių“, – BFMTV sakė agentūros atstovas.

Ypač smarkiai nukentėjo nedidelė Žonkjero bendruomenė. Meras Jacques‘as Piraud laikraščiui „Le Monde“ sakė, kad sudegė 70-80 proc. savivaldybės teritorijos.

„Tai nerealu, juoda, medžiai visiškai suanglėję“, – sakė jis, pridurdamas, kad sausra vietovėje buvo tokia didelė, kad kaimus supę spygliuočiai degė kaip fakelai.

Paminėtas istorinis aspektas

„Nuo 1949 m. tai neabejotinai daugiausiai hektarų žemės sunaikinęs gaisras“, – trečiadienį įvykio vietoje sakė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau.

Vos per kelias valandas liepsnos nusiaubė tiek žemės, kiek visi ankstesni 2019, 2020 ir 2021 m. gaisrai, sakė jis.

Pasak ministro, kovai su gaisru bus pasitelkti sraigtasparniai ir kariuomenės pajėgos.

Prancūzijos ministras pirmininkas Francois Bayrou sakė, kad klimato kaita verčia regioną iš esmės permąstyti savo ateitį, taip pat ir klausimą, kokias kultūras ūkininkai turėtų auginti ir kaip turėtų būti prižiūrimi miškai.

