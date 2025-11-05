 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos kariuomenė susiduria su rimta krize – žiniasklaida

2025-11-05 22:37
2025-11-05 22:37

Dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą dešimtys tūkstančių iš fronto grįžtančių karių turi amputuotas galūnes, o daugeliui jų prireiks pagalbos visą gyvenimą. Tačiau ne visos tokios amputacijos yra tiesioginių sužalojimų, patirtų fronto linijoje, pasekmė, rašo „The Telegraph“.

Ukrainos kariuomenė susiduria su rimta krize – žiniasklaida (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos vyriausiasis karo chirurgas nurodo, kad iki ketvirtadalio tokių amputacijų yra netinkamo paprastų medicininių priemonių naudojimo pasekmė. Kalbama apie kraujavimo stabdymo juostas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigia, kad neatitinka reikalavimų

Dabartinė Ukrainos medicinos doktrina grindžiama JAV ir jų sąjungininkų patirtimi teikiant pagalbą sužeistiesiems Irake ir Afganistane. Tačiau ji neatitinka dabartinio karo pobūdžio, rašoma leidinyje.

„Kai 2022 m. įvyko plataus masto Rusijos invazija, visos amerikiečių taktinės rekomendacijos dėl pagalbos sužeistiesiems mūšio metu buvo išverstos į ukrainiečių kalbą. Tačiau jos buvo parašytos kitam karui“, – paaiškino Romas Stevensas, buvęs JAV karinio jūrų laivyno gydytojas, kuris reguliariai dirba savanoriu Ukrainoje.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Pasak jo, jis savo akimis matė netinkamo diržų naudojimo ir ilgalaikio jų nešiojimo pasekmes tiesiogiai Ukrainoje. 

„Mačiau daug atvejų, kai jauniems vyrams, kurie kitais atžvilgiais buvo sveiki, buvo amputuotos viršutinės galūnės – abi kojos, o kartais ir abi rankos“, – nurodė jis.

Amputacijų mastas tarp darbingo amžiaus vyrų turės ilgalaikių pasekmių ir paveiks ne vieną kartą, priduria straipsnio autoriai.

Dar trims mėnesiams pratęsė karo padėtį ir mobilizaciją

Spalio pabaigoje Ukrainos Aukščiausioji Rada pritarė įstatymų projektams, kuriais karo padėtis ir visuotinė mobilizacija nuo lapkričio 5 d. būtų pratęsiama dar trims mėnesiams.

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties pratęsimo Ukrainoje“ patvirtinimo“ (Nr. 14128) palaikė 317 įstatymų leidėjų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Tuo tarpu už įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ (Nr. 14129) balsavo 315 parlamentarai.

Priėmus šiuos įstatymų projektus, karo padėties ir visuotinės mobilizacijos laikotarpis Ukrainoje pratęstas iki 2026 m. vasario 3 d.

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną buvo įvesta karo padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija, kuri iš pradžių turėjo trukti iki kovo 26 d.

Nuo to laiko parlamentas už karo padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimą balsavo kartų 17.

