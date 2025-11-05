Ukrainos kariuomenė susiduria su rimta krize – žiniasklaida

Ukrainos vyriausiasis karo chirurgas nurodo, kad iki ketvirtadalio tokių amputacijų yra netinkamo paprastų medicininių priemonių naudojimo pasekmė. Kalbama apie kraujavimo stabdymo juostas.
Teigia, kad neatitinka reikalavimų
Dabartinė Ukrainos medicinos doktrina grindžiama JAV ir jų sąjungininkų patirtimi teikiant pagalbą sužeistiesiems Irake ir Afganistane. Tačiau ji neatitinka dabartinio karo pobūdžio, rašoma leidinyje.
„Kai 2022 m. įvyko plataus masto Rusijos invazija, visos amerikiečių taktinės rekomendacijos dėl pagalbos sužeistiesiems mūšio metu buvo išverstos į ukrainiečių kalbą. Tačiau jos buvo parašytos kitam karui“, – paaiškino Romas Stevensas, buvęs JAV karinio jūrų laivyno gydytojas, kuris reguliariai dirba savanoriu Ukrainoje.
Pasak jo, jis savo akimis matė netinkamo diržų naudojimo ir ilgalaikio jų nešiojimo pasekmes tiesiogiai Ukrainoje.
„Mačiau daug atvejų, kai jauniems vyrams, kurie kitais atžvilgiais buvo sveiki, buvo amputuotos viršutinės galūnės – abi kojos, o kartais ir abi rankos“, – nurodė jis.
Amputacijų mastas tarp darbingo amžiaus vyrų turės ilgalaikių pasekmių ir paveiks ne vieną kartą, priduria straipsnio autoriai.
Dar trims mėnesiams pratęsė karo padėtį ir mobilizaciją
Spalio pabaigoje Ukrainos Aukščiausioji Rada pritarė įstatymų projektams, kuriais karo padėtis ir visuotinė mobilizacija nuo lapkričio 5 d. būtų pratęsiama dar trims mėnesiams.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties pratęsimo Ukrainoje“ patvirtinimo“ (Nr. 14128) palaikė 317 įstatymų leidėjų.
Tuo tarpu už įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ (Nr. 14129) balsavo 315 parlamentarai.
Priėmus šiuos įstatymų projektus, karo padėties ir visuotinės mobilizacijos laikotarpis Ukrainoje pratęstas iki 2026 m. vasario 3 d.
2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną buvo įvesta karo padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija, kuri iš pradžių turėjo trukti iki kovo 26 d.
Nuo to laiko parlamentas už karo padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimą balsavo kartų 17.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!