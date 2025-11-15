Ukrainos gynybos žvalgyba: Šiaurės Korėja sumažino sviedinių tiekimą Rusijai ir ėmė gaminti dronus

Tai interviu „Reuters“ sakė Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojas Vadimas Skibickis.
„Milijonų artilerijos sviedinių siuntimas iš Šiaurės Korėjos padėjo Rusijai išlaikyti ugnies lygį mūšio lauke 2024 m., tačiau V. Skibickis sakė, kad šiemet jų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus, nes baigėsi Pchenjano atsargos“, – pažymima pranešime, cituojant V. Skibickį.
Žvalgybos pareigūnas pridūrė, kad rugsėjį nebuvo užfiksuota iš Šiaurės Korėjos gabenamų šaudmenų siuntų, tačiau šiek tiek jų buvo spalį. Maždaug pusė Pchenjano tiektų šaudmenų buvo tokie seni, kad juos reikėjo vežti į gamyklas Rusijoje pagerinimui.
Kartu V. Skibickis atkreipė dėmesį, kad Šiaurės Korėja savo teritorijoje pradėjo masinę FPV dronų, taip pat didesnių vidutinio nuotolio kovinių bepiločių orlaivių gamybą.
„Jie mokosi, analizuoja savo patirtį (šiame kare), kad galėtų plėsti gamybą savo teritorijoje“, – sakė jis.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, praėjusiais metais tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių kovojo Rusijos pusėje Kursko srityje po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo. Šiaurės Korėja pripažino savo dalyvavimą Ukrainoje, teigdama, kad padeda „išsaugoti taiką pasaulyje“ „Vakarų agresijos“ akivaizdoje.
