 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos gynybos žvalgyba: Šiaurės Korėja sumažino sviedinių tiekimą Rusijai ir ėmė gaminti dronus

2025-11-15 13:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 13:57

Šiaurės Korėja, išeikvojusi savo atsargas, daugiau nei perpus sumažino artilerijos sviedinių tiekimą Rusijai. Kartu Pchenjano režimas pradėjo savo atakos dronų gamybą.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėja, išeikvojusi savo atsargas, daugiau nei perpus sumažino artilerijos sviedinių tiekimą Rusijai. Kartu Pchenjano režimas pradėjo savo atakos dronų gamybą.

REKLAMA
1

Tai interviu „Reuters“ sakė Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojas Vadimas Skibickis.

„Milijonų artilerijos sviedinių siuntimas iš Šiaurės Korėjos padėjo Rusijai išlaikyti ugnies lygį mūšio lauke 2024 m., tačiau V. Skibickis sakė, kad šiemet jų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus, nes baigėsi Pchenjano atsargos“, – pažymima pranešime, cituojant V. Skibickį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvalgybos pareigūnas pridūrė, kad rugsėjį nebuvo užfiksuota iš Šiaurės Korėjos gabenamų šaudmenų siuntų, tačiau šiek tiek jų buvo spalį. Maždaug pusė Pchenjano tiektų šaudmenų buvo tokie seni, kad juos reikėjo vežti į gamyklas Rusijoje pagerinimui.

REKLAMA
REKLAMA

Kartu V. Skibickis atkreipė dėmesį, kad Šiaurės Korėja savo teritorijoje pradėjo masinę FPV dronų, taip pat didesnių vidutinio nuotolio kovinių bepiločių orlaivių gamybą.

REKLAMA

„Jie mokosi, analizuoja savo patirtį (šiame kare), kad galėtų plėsti gamybą savo teritorijoje“, – sakė jis.

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, praėjusiais metais tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių kovojo Rusijos pusėje Kursko srityje po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo. Šiaurės Korėja pripažino savo dalyvavimą Ukrainoje, teigdama, kad padeda „išsaugoti taiką pasaulyje“ „Vakarų agresijos“ akivaizdoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų