 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpo ilgametė sąjungininkė prabilo apie grasinimus: dėmesio centre – ir Trumpas

2025-11-16 11:45 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 11:45

Buvusi JAV prezidento Donaldo Trumpo ilgametė sąjungininkė Marjorie Taylor Greene šeštadienį pareiškė, kad sulaukė grasinimų po to, kai socialiniame tinkle ją užsipuolė Baltųjų rūmų šeimininkas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Buvusi JAV prezidento Donaldo Trumpo ilgametė sąjungininkė Marjorie Taylor Greene šeštadienį pareiškė, kad sulaukė grasinimų po to, kai socialiniame tinkle ją užsipuolė Baltųjų rūmų šeimininkas.

REKLAMA
0

51-erių respublikonė Kongreso narė anksčiau buvo D. Trumpo judėjimo „Make America Great Again“ (MAGA) rėmėja. 

Tačiau penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad po virtinės nesutarimų nebeteiks paramos M. T. Greene. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susisiekė apsaugos įmonės

„Viskas, ką matau „keistuolę“ Marjorie darant – tai SKUNDAI, SKUNDAI, SKUNDAI!“ – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienio rytą D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ vėl užsipuolė buvusią sąjungininkę, vadindamas ją „lengvabūde“ ir „išdavike“.

REKLAMA

Vėliau šeštadienį M. T. Greene socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad su ja susisiekė apsaugos įmonės, įspėjusios dėl jos saugumo. Ji pridūrė, kad „galingiausias pasaulio žmogus kursto ir skatina prieš mane nukreiptus grasinimus“.

 M. T. Greene tvirtino, kad D. Trumpas puola ją siekdamas nubausti ir norėdamas pasiųsti įspėjimą kitiems respublikonams, nes ji palaiko Kongreso pastangas paraginti administraciją paviešinti visus Jeffrey Epsteino tyrimo dokumentus.

REKLAMA
REKLAMA

Šie veiksmai kilo kebliu D. Trumpui metu – po didelių pralaimėjimų keleriuose rinkimuose šio mėnesio pradžioje, kurie sukėlė respublikonams nerimą likus metams iki 2026 metų kadencijos vidurio rinkimų.

Pastaruoju metu M. T. Greene su JAV prezidentu nesutaria dėl daugybės klausimų, o D. Trumpas pirmadienį pirmą kartą išreiškė nusivylimą, sakydamas, kad  M. T. Greene „nuklydo nuo kelio“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmieji ženklai pasirodė, kai vasarą ji Izraelio karą Gazos Ruože pavadino genocidu.

M. T. Greene taip pat kritikavo sveikatos apsaugą ir, ypač, pragyvenimo išlaidų krizę, ragindama D. Trumpą sutelkti dėmesį į „namų frontą“, o ne į užsienio politiką ir taikos susitarimus.

Turbūt jautriausia kritikos sritis buvo M. T. Greene pozicija dėl J. Epsteino skandalo, kuris pastarosiomis dienomis vėl įtraukė D. Trumpą į spąstus, demokratams paviešinus naują elektroninių laiškų rinkinį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų