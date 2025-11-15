JT Saugumo Taryba pirmadienį balsuos dėl Donaldo Trumpo plano Gazos Ruožui

Praėjusią savaitę amerikiečiai oficialiai pradėjo derybas 15 narių Saugumo Taryboje dėl teksto, kurio palaikymas būtų dar vienas žingsnis po paliaubų dvejus metus trunkusiame kare tarp Izraelio ir „Hamas“.
Rezoliucijos projekte, kurį ketvirtadienį matė naujienų agentūra AFP, „sveikinamas Taikos tarybos“ įsteigimas. Šiam pereinamojo laikotarpio Gazos Ruožo valdymo organui teoriškai pirmininkautų D. Trumpas, jo įgaliojimai galiotų iki 2027 metų pabaigos.
Valstybės narės būtų įgaliotos suformuoti „laikinas Tarptautines stabilizacijos pajėgas (ISF)", kurios bendradarbiautų su Izraeliu ir Egiptu bei naujai apmokyta palestiniečių policija, kad padėtų užtikrinti pasienio teritorijų saugumą ir demilitarizuoti Gazos Ruožą.
Kitaip nei ankstesniuose projektuose, naujausiajame minima galima būsima Palestinos valstybė.
Jungtinės Valstijos ir kelios arabų ir musulmonų dominuojamos šalys, įskaitant Egiptą, Saudo Arabiją ir Turkiją, penktadienį paragino JT Saugumo Tarybą kuo greičiau priimti rezoliuciją.
„Jungtinės Valstijos, Kataras, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Saudo Arabijos Karalystė, Indonezija, Pakistanas, Jordanija ir Turkija reiškia bendrą paramą šiuo metu svarstomai Saugumo Tarybos rezoliucijai“, – bendrame pareiškime teigė šalys, pridurdamos, kad siekia „greito šios priemonės priėmimo“.
Penktadienio bendras pareiškimas pasirodė tuo metu, kai Rusija išplatino konkuruojantį rezoliucijos projektą, kuris nesuteikia įgaliojimų kurti taikos tarybos ar nedelsiant dislokuoti tarptautines pajėgas Gazoje.
Rusų versijoje sveikinama „iniciatyva, lėmusi paliaubas“, tačiau D. Trumpas neįvardijamas.
Joje taip pat tik raginama, kad JT generalinis sekretorius pateiktų ataskaitą, kurioje būtų aptartos galimybės dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas karo nuniokotame Gazos Ruože.
Jungtinės Valstijos paliaubas pavadino trapiomis ir penktadienį perspėjo apie riziką, jei nebus priimtas jos rezoliucijos projektas.
„Bet koks atsisakymas paremti šią rezoliuciją yra balsavimas arba už tolesnį „Hamas“ teroristų valdymą, arba už grįžimą prie karo su Izraeliu, pasmerkiant regioną ir jo žmones amžinam konfliktui“, – leidinyje „The Washington Post“ rašė JAV ambasadorius JT Mike'as Waltzas (Maikas Volcas).
„Kiekvienas nukrypimas nuo šio kelio, nesvarbu, ar tai būtų tie, kurie nori žaisti politinius žaidimus, ar iš naujo kelti praeitį, turės realią žmogiškąją kainą“, – sakė jis.
Nors iki šiol atrodė, kad Tarybos nariai pritaria taikos plano principams, diplomatiniai šaltiniai pažymėjo, kad kyla klausimų dėl JAV teksto, ypač dėl Tarybos stebėsenos mechanizmo nebuvimo, palestiniečių valdžios vaidmens ir ISF mandato detalių.
Rusijos misija JT pareiškime teigė, kad jos alternatyvus pasiūlymas skiriasi tuo, kad pripažįsta „dviejų valstybių sprendimo Izraelio ir palestiniečių konfliktui išspręsti“ principą.
„Deja, į šias nuostatas JAV projekte nebuvo tinkamai atsižvelgta“, – teigiama pranešime.
