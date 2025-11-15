BBC – kryžminėje ugnyje poliarizuotame politiniame kraštovaizdyje

Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojas reguliariai pasitelkiamas politiniams žaidimams ir sulaukia aštrios kritikos dėl to, kaip pasirenka nušviesti problemas, pradedant klimato kaita ir baigiant „Brexitu“.
Tačiau dabar, paaiškėjus, kad pernai BBC parodytame dokumentiniame filme buvo klaidinamai sumontuota JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kalba, transliuotojas sulaukia ypač priekabaus žvilgsnio į savo darbą.
D. Trumpas penktadienį paskelbė beprecedentį grasinimą paduoti BBC į teismą dėl iki 5 mlrd. dolerių (4,29 mlrd. eurų) kompensacijos, nors transliuotojas atsiprašė už klaidinantį vienos iš jo kalbų montažą, tuo pačiu pareikšdamas, kad neįžvelgia pagrindo ieškiniui dėl šmeižto.
Minimas dokumentinis filmas buvo parodytas prieš JAV prezidento rinkimus, jame aiškintasi, kodėl JAV rinkėjai buvo pasirengę perrinkti už sunkų nusikaltimą nuteistą žmogų.
Buvusioje ekspremjero Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) – BBC kritiko – rinkimų apygardoje vienai naujienų agentūros AFP klausinėtai pensininkei, regis, buvo sunku atsižadėti BBC, nors transliuotojui kartais sunkiai sekasi vykdyti savo pareigas informuoti visuomenę.
„Nenoriu, kad būtų atsikratyta BBC, (...), bet galvoju, kad jie buvo šališki dėl daugelio dalykų“, – sakė į vakarus nuo Londono esančiame Aksbridže gyvenanti Sandra Madden (Sandra Maden).
Pasak jos, D. Trumpo kalbos montažas, iš kurio susidarė įspūdis, kad jis tiesiogiai ragino imtis smurto prieš tai, kai jo šalininkai 2021 metų sausį šturmavo JAV Kapitolijų, „iš tikrųjų buvo paskutinis lašas“.
Tai parodė, kad BBC yra „per daug kairiojo sparno“ transliuotojas, sakė S. Madden.
Vis dėlto BBC išlieka populiariausias JK naujienų šaltinis, rodo naujausi žiniasklaidos priežiūros institucijos „Ofcom“ duomenys.
