 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo aplinkos moterų politinis ginklas – ryškus makiažas ir botoksas

2025-11-10 13:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 13:31

Ilgi, šviesūs, banguoti plaukai, ryškus makiažas ir kosmetinės injekcijos: kaip ir daugelis Donaldo Trumpo aplinkos moterų, politikos konsultantė Melissa Rein Lively savo paramą JAV prezidentui demonstruoja visu savo veidu.

Trumpo aplinkos moterų politinis ginklas – ryškus makiažas ir botoksas (nuotr. SCANPIX)

Ilgi, šviesūs, banguoti plaukai, ryškus makiažas ir kosmetinės injekcijos: kaip ir daugelis Donaldo Trumpo aplinkos moterų, politikos konsultantė Melissa Rein Lively savo paramą JAV prezidentui demonstruoja visu savo veidu.

REKLAMA
1

Suklestėjus D. Trumpo judėjimui „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA), dėmesio centre atsidūrė grupė elitui priklausančių respublikonių moterų, kurių išvaizda JAV žiniasklaidoje vadinama „MAGA įvaizdžiu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš visada taip atrodžiau. Tiesiog dabar radau savo bendruomenę“, – sakė 40 metų M. Rein Lively, viešųjų ryšių agentūros „America First“, teikiančios „anti-woke“ paslaugas, įkūrėja.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai daug daugiau nei politika. Tai draugystė. Tai santykiai, – neseniai interviu AFP sakė ji. – Tas MAGA įvaizdis tikrai signalizuoja kitiems žmonėms, kad jūs esate viena komanda.“

REKLAMA

Šios naujojo stiliaus konservatorės, beveik visada pamaldžios krikščionės, palaiko tradicines vertybes ir kartu įgyvendina asmenines ambicijas.

Nuo rugsėjo mėnesio, kai buvo nužudytas įtakingas MAGA veikėjas ir D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas, jo našlė Erika ėmėsi vadovauti jo jaunimo telkimo organizacijai.

Per pamaldas jos vyro atminimui 36 metų buvusi „Mis Arizona“ atsargiai glaudė nosinaitę prie savo nepriekaištingai padažytų akių ir gyrė krikščionišką santuoką. Ji pacitavo Naujojo Testamento ištrauką, kurioje nurodoma, kad žmonos turėtų paklusti savo vyrams.

REKLAMA
REKLAMA

„Sunku žodžiais išreikšti Laiške efeziečiams 5 [skyriuje aprašytą] santuokos grožį, kai iš tikrųjų turi vyrą, kuriuo verta sekti“, – sakė ji.

Ne vien mada

Nors šios MAGA moterys atvirai išpažįsta šeimos vertybes ir religinius įsitikinimus, savo išvaizda jos drovumo nedemonstruoja.

Dėvinčios sijonus ir sukneles, beveik visada ilgais plaukais, jos atpažįstamos iš ryškaus makiažo, kuriam būtini ryškūs antakiai ir „kontūravimas“, t. y. veido modeliavimas tamsių ir šviesių atspalvių makiažo priemonėmis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugelis jų renkasi kosmetines intervencijas, įskaitant užpildus ir plastinę chirurgiją, kad turėtų pilnesnius skruostus, putlesnes lūpas ir patobulintą nosį.

M. Rein Lively kaip sektinus pavyzdžius nurodo D. Trumpo dukrą Ivanką ir marčią Larą.

„Klaidinga manyti, kad tai tik mada, ar tik makiažas, – sakė Kalifornijos universiteto (UCLA) lyčių studijų profesorė Juliet Williams. – Iš tikrųjų tai absoliučiai svarbiausias dalykas, nes šis Trumpo MAGA judėjimas sugrįžo į Baltuosius rūmus 2024 metais, manau, iš esmės dėl to, kad pasinaudojo lyčių konflikto dinamika.“

REKLAMA

„Dvi valandos sporto salėje kasdien“

79 metų D. Trumpas savo nacionalistiniu, verslą palaikančiu ir mačistiniu požiūriu sutelkė daug jaunų rinkėjų.

MAGA veidas yra politika, nes tai „būdas visoms moterims parodyti, kad jų vertė priklauso nuo to, kiek jos patrauklios vyrams“, – sakė J. Williams, primindama, kad D. Trumpas anksčiau vadovavo grožio konkursus rengiančiai organizacijai.

REKLAMA

Tačiau M. Rein Lively atmeta bet kokią mintį apie paklusnumą ar spaudimą.

„Absoliučiai niekieno neverčiama, visiškai savo noru kasdien dvi valandas praleidžiu sporto salėje, lygiai kas tris su puse savaitės dailinu šukuoseną, tvarkausi nagus, antakius, prižiūriu odą, naudoju botoksą“, – sakė ji.

Ryšių su visuomene konsultantė dalyvavo konkurse dėl Baltųjų rūmų atstovės spaudai darbo vietos antrąją D. Trumpo kadenciją, tačiau prezidentas galiausiai pasirinko ilgametę lojalistę Karoline Leavitt. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

28 metų K. Leavitt susirinko komandą iš jaunų padėjėjų, mėgdžiojančių jos nepriekaištingą įvaizdį, kurio dalis yra ir aukštakulniai, net ir kelionėse, kai tenka daug vaikščioti.

„Žiūriu į šias MAGA moteris ir matau jas ne kaip mados aukas... bet kaip išsidažiusias karo spalvomis, – sakė J. Williams. – Ir priimančias sistemą, kuri sukurta taip, kad galiausiai atsisuks prieš jas.“

REKLAMA

„Ironiška“

Viena iš moterų, dažniausiai minimų kaip vadinamojo „MAGA veido“ įsikūnijimas, yra vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem, vykdanti griežtą D. Trumpo imigracijos politiką.

„Ilgi priauginti plaukai, didelės lūpos, dideli skruostai, makiažas, dirbtinės blakstienos – ji atrodo taip, lyg priklausytų „drag“ kultūrai“, – sakė Niujorko dermatologas Danielis Belkinas.

REKLAMA

Pasak D. Belkino, paradoksalu, kad MAGA šalininkai nusiteikę prieš „drag karalienių“ pasirodymus ir smerkia krūtų didinimo ar veido plastines operacijas transseksualams – šie dažnai griebiasi tokių procedūrų, kad pabrėžtų savo moteriškumą ir vyriškumą.

„Tai ironiška, nes jie smarkiai priešinasi lytį patvirtinančioms procedūroms, skirtoms translyčiams asmenims, tačiau darosi tokias procedūras patys sau“, – sakė D. Belkinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujame populiaraus animacinio serialo „South Park“ epizode K. Noem buvo pavaizduota kaip pabaisa, kurios veidas išdarkytas kosmetinių procedūrų ir jos padėjėjai turi nuolat lopyti jį prieš kameras.

„Labai jau banalu nuolat šaipytis iš moterų dėl to, kaip jos atrodo“, – neseniai viename interviu piktinosi K. Noem.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų