TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Atsistatydinusi vadovė: BBC naujienų skyrius nėra instituciniu požiūriu šališkas

2025-11-10 12:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 12:36

Iš pareigų atsistatydinusi BBC naujienų skyriaus generalinė direktorė pirmadienį pareiškė, kad transliuotojas „nėra instituciniu požiūriu šališkas“. Ji atsistatydino dėl kaltinimų, kad britų nacionalinis transliuotojas klaidingai sumontavo JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbą.

Pasaulinė žiniasklaidos milžinė BBC mini 100 metų sukaktį (nuotr. SCANPIX)

Iš pareigų atsistatydinusi BBC naujienų skyriaus generalinė direktorė pirmadienį pareiškė, kad transliuotojas „nėra instituciniu požiūriu šališkas". Ji atsistatydino dėl kaltinimų, kad britų nacionalinis transliuotojas klaidingai sumontavo JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbą.

0

„Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad BBC naujienų skyrius nėra instituciniu požiūriu šališkas. Būtent todėl jis laikomas patikimiausiu naujienų šaltiniu pasaulyje“, – žurnalistams sakė Deborah Turness prie BBC būstinės Londone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šių žodžių buvusiai BBC naujienų skyriaus vadovei nuskambėjo gausūs aplodismentai, praneša BBC.

Ji kartu su BBC generaliniu direktoriumi Timu Davie iš pareigų pasitraukė sekmadienį.

D.  Turness taip pat sureagavo į D. Trumpo pasisakymą savaitgalį, kuriame šis pažėrė kaltinimų esą korumpuotiems žurnalistams. 

„Be abejo, kad mūsų žurnalistai nėra korumpuoti. Mūsų žurnalistai yra darbštūs žmonės, siekiantys nešališkumo, ir aš ginsiu jų žurnalistikos (profesionalumą – ELTA)“, – kalbėjo D.  Turness, kurią cituoja BBC.

Buvusi BBC naujienų skyriaus vadovė buvo paklausta apie klaidas dokumentikoje apie D. Trumpą ir antisemitizmo bei moterų teisių atžvilgiu ir kodėl jos nebuvo išspręstos.

„Esu tikra, kad ta istorija dar iškils į dienos šviesą“, – trumpai atsakė D.  Turness.

ELTA primena, kad vadovus atsistatydinti privertęs skandalas kilo po kaltinimų, esą BBC laidoje „Panorama“ dokumentinis filmas apie dabartinį JAV prezidentą buvo klaidinamai sumontuotas.

Praėjusią savaitę laikraštis „Daily Telegraph“ paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, kad susirūpinimą dėl šio atvejo pirmą kartą dar šią vasarą išreiškė buvęs BBC redakcinių standartų komiteto išorės patarėjas.

Kritika kilo dėl ištraukų, sumontuotų iš 2021 m. sausio 6 d. D. Trumpo pasakytos kalbos fragmentų. Šios kalbos pagrindu jis buvo apkaltintas kurstant minią šturmuoti Kapitolijų, kad išlaikytų valdžią, nepaisant pralaimėjimo prezidento rinkimuose 2020 m. lapkritį.

BBC sumontuotos iškarpos sudarė įspūdį, kad D. Trumpas savo rėmėjams sakė pats su jais eisiąs į Kapitolijų ir ragino kovoti iš visų jėgų.

Tačiau neredaguotame klipe dabartinis JAV prezidentas ragino auditoriją eiti su juo, pridurdamas, kad „mes palaikysime mūsų drąsius senatorius, kongresmenus ir moteris“.

Tuo metu D. Trumpas vis dar ginčijo prezidento Joe Bideno pergalę rinkimuose, po kurios respublikonų lyderiui teko palikti Baltuosius rūmus po pirmosios kadencijos.

Šis montažas buvo įtrauktas į dokumentinį filmą „Trumpas: antroji galimybė?“, kurį BBC transliavo likus savaitei iki praėjusių metų JAV prezidento rinkimų.

