Garsus TV žurnalistas su žmona vos spėjo pabėgti iš gaisro: laukė dar viena tragedija

Kaip rašo naujienų portalas „The Mirror“, jų namus sunaikino ugnis, o gydantis ligoninėje buvo pavogti net keturi dviračiai.
Veteranas BBC žurnalistas Nickas Palitas (60 m.) kartu su žmona Angela buvo skubiai nugabenti į ligoninę po to, kai jų trijų aukštų namą sunaikino siaubingas gaisras. Vyras pasakoja, kad jie spėjo pasprukti nuo sprogimo, tačiau iš kiemo su siaubu stebėjo, kaip visas jų turtas virsta pelenais.
Nudegimai ir gydymas
Abu sutuoktiniai patyrė nudegimus – Angela nukentėjo veide ir rankose, o Nickui apdegė kairė ranka. Pora buvo gydoma Morristono ligoninės specialiame nudegimų skyriuje. Medikai ramina, kad žmona neturėtų likti su ilgalaikiais randais, tačiau abu sutuoktiniai pripažįsta, jog juos „traumavo“ tai, kaip greitai ugnis prarijo namus.
Palitų būstas prie vandens tapo visiškai netinkamas gyventi – draudimo bendrovė skaičiuoja, kad prireiks mažiausiai šešių mėnesių atstatymui. Kol kas pora nuomojasi būstą visai šalia. „Mus pribloškė ir sujaudino šeimos, draugų ir kaimynų pagalba bei rūpestis. Dėl jų meilės mes išgyvensime šį laiką“, – socialiniuose tinkluose rašė Palitas.
Tragediją lydėjo vagystė
Deja, nelaimę dar labiau apkartino vagys. Kol pora gydėsi ligoninėje, iš kiemo buvo pavogti net keturi elektriniai dviračiai. Jie buvo prirakinti vienas prie kito, tačiau tai nesustabdė ilgapirščių.
„Vos prieš savaitę mūsų namus nusiaubė gaisras, todėl neveikė saugos kameros. Dviračiai dar buvo vidurdienį, bet grįžus iš ligoninės jų neberadome“, – „Instagram“ rašė buvęs žurnalistas. Jis paprašė visuomenės pagalbos – dviejų juodų vyriškų e-dviračių („VanMoof“ ir „Harley Serial 1“) bei dviejų sulankstomų (geltono „Mycle“ ir balto „Panlova tandem“) paieškose.
