Kėdainių rajone lokalizuotas gaisras sąvartyne

Tačiau ugniagesių pajėgos dar dirba, gaisras dar nėra likviduotas. Gyventojams išsiųsti perspėjimai dėl galimos oro taršos.
5 val. 30 min. buvo gauta informacija, kad Kėdainių rajone dega sąvartynas, jame esanti smulkių atliekų krūva.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
„Gaisras lokalizuotas 6 val. 19 min. Plitimas sustabdytas, gesinama toliau, dirba 6-7 autocisternos. Dega mediena, plastikas, įvairios atliekos“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis.
ELTA primena, kad tai ne pirmas gaisras atliekų įmonėse pastaruoju metu. Panašūs gaisrai buvo kilę Kaune, Vilniuje.
