TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos geležinkelyje – gaisras

2025-09-24 09:22 / šaltinis: BNS
2025-09-24 09:22

Trečiadienio rytą gaisras kilo Klaipėdos geležinkelyje, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

Trečiadienio rytą gaisras kilo Klaipėdos geležinkelyje, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

0

Kelios minutės po 8 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Baltijos prospekte, iš geležinkelio vagono rūksta dūmai.

Į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai.

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, iš krovininio vagono rūko dūmai – smilko gabentų medžiagų likučiai. Gaisras likviduotas per kelias minutes.

