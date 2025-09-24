Klaipėdos geležinkelyje – gaisras

Kelios minutės po 8 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Baltijos prospekte, iš geležinkelio vagono rūksta dūmai.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai.
Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, iš krovininio vagono rūko dūmai – smilko gabentų medžiagų likučiai. Gaisras likviduotas per kelias minutes.
