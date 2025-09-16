Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas padavė į teismą įtakingą JAV leidinį: reikalauja 15 mlrd. dolerių kompensacijos

2025-09-16 21:23
2025-09-16 21:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas padavė į teismą laikraštį „The New York Times“ (NYT), keturis jo žurnalistus ir leidyklą „Penguin Random House“. Jis kaltina juos šmeižtu ir dezinformacija ir reikalauja 15 mlrd. dolerių kompensacijos, apie tai praneša „Reuters“.

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)

0

Pirmadienį Floridos federaliniame teisme pateiktas ieškinys susijęs su dviejų „New York Times“ žurnalistų parašyta knyga apie D. Trumpą ir trimis „melagingais, piktavaliais, šmeižiančiais ir menkinančiais“ straipsniais, kurie, D. Trumpo teigimu, buvo skirti sabotuoti jo galimybes 2024 m. prezidento rinkimuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atsakovai tyčia išleido knygą ir straipsnius, žinodami, kad šiuose leidiniuose yra bjaurūs iškraipymai ir išgalvoti dalykai apie prezidentą Trumpą“, – teigiama ieškinyje, pateiktame Floridos apygardos teismui rugsėjo 15 d.

D. Trumpo advokatai teigia, kad šios publikacijos pakenkė Donaldo Trumpo verslo ir asmeninei reputacijai, taip padarydamos didžiulę ekonominę žalą jo prekės ženklo vertei ir didelę žalą jo ateities finansinėms perspektyvoms.

„Žala, padaryta TMTG (Trump Media and Technology Group – red.) akcijų vertei, yra vienas iš pavyzdžių, kaip atsakovų šmeižtas pakenkė prezidentui Trumpui“, – pažymėjo JAV prezidento advokatai, remdamiesi „staigiu akcijų kainos kritimu“.

Trumpas padavė į teismą WSJ

Primename, kad 2006 m. amerikiečių milijardierius Jeffrey Epsteinas buvo apkaltintas seksualine prievarta prieš mergaites ir suimtas.

2019 m. jis mirė kalėjime po pakartotinio arešto ir kaltinimo sąmokslu prekiauti žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu.

2025 m. liepos 17 d. „The Wall Street Journal“ (WSJ) paskelbė straipsnį su laiškų rinkiniu, kurie buvo padovanoti J. Epsteinui jo 50-mečio proga 2003 m., tarp kurių buvo laiškas su JAV prezidento Donaldo Trumpo parašu ir nuogos moters kontūru.

Kitą dieną D. Trumpas pateikė ieškinį dėl šmeižto ir pareiškė, kad „nėra nė vieno autentiško laiško ar piešinio“.

