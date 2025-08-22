Anot leidinio, pareigūnė Amerikos žvalgyboje dirbo daugiau nei 20 metų. 2016 m., būdama aukščiausia šalies žvalgybos pareigūnė Rusijos ir Eurazijos klausimais, ji prižiūrėjo ataskaitos, kurioje buvo aprašyta, kaip Rusija kišosi į tų metų prezidento rinkimus Donaldo Trumpo naudai, rengimą.
Po kelerių metų ji grįžo į agentūrą vadovės pareigose ir prižiūrėjo CŽV operacijas bei analizę, susijusią su Rusija ir buvusia Sovietų Sąjunga.
JAV žvalgybos bendruomenei nurodyta nesidalyti informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas
JAV žvalgybos agentūros prieš kelias savaites nustojo su sąjungininkais dalytis informacija apie Rusijos ir Ukrainos taikos derybas, pranešė transliuotojas „CBS News“.
„Nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard prieš kelias savaites JAV žvalgybos bendruomenei išleido nurodymą, kad su JAV sąjungininkais žvalgybos partneriais nebūtų dalijamasi jokia informacija apie Rusijos ir Ukrainos taikos derybas“, – teigiama pranešime.
Pažymima, kad T. Gabbard nurodymu visa su taikos derybomis susijusi informacija buvo pažymėta grifu „NOFORN“, o tai reiškia, kad ja draudžiama dalytis su bet kuria kita šalimi ar užsienio piliečiais. „Vienintelė informacija, kuria buvo galima dalytis, buvo ta, kuri jau buvo viešai paskelbta“, – pridūrė „CBS News“.
Tačiau šiuo įsakymu neribojamas keitimasis su derybomis nesusijusia karine operatyvine informacija, pavyzdžiui, duomenimis, kuriuos JAV teikia Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms gynybos planavimo tikslais.
Kaip pranešė „Ukrinform“, T. Gabbard turi JAV Nacionalinės gvardijos atsargos pulkininko leitenanto laipsnį. Nuo 2012 m. ji ne vieną kadenciją dirbo JAV Atstovų Rūmuose, nuo Demokratų partijos atstovaudama Havajams. 2020-ųjų pradžioje ji perėjo į respublikonų stovyklą ir pradėjo dirbti televizijoje „Fox News“, dalyvavo Tuckerio Carlsono laidoje ir kitose konservatyviose programose.
Be to, T. Gabbard yra ne kartą pasirodžiusi Rusijos valstybiniuose propagandiniuose kanaluose ir laidose, kur tiesiogiai palaikė Kremliaus naratyvą apie Rusijos karą prieš Ukrainą. Ji kartoja Rusijos teiginius, kad JAV ir Ukraina kuria biologinio ginklo programas, ir reiškia pritarimą Rusijos prieštaravimui dėl galimos Ukrainos narystės NATO.
