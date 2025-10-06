Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas apie Putino pasiūlymą: „Man tai skamba kaip gera idėja“

2025-10-06 06:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 06:39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiūlymas pratęsti branduolinių ginklų sutartį yra gera idėja. Jis sekmadienį pasakė tai žurnalistams prieš lipdamas į sraigtasparnį Baltųjų rūmų teritorijoje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiūlymas pratęsti branduolinių ginklų sutartį yra gera idėja. Jis sekmadienį pasakė tai žurnalistams prieš lipdamas į sraigtasparnį Baltųjų rūmų teritorijoje, praneša „Ukrinform" korespondentas.

„Man tai skamba kaip gera idėja“, – nurodė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą apie pastaruoju metu pateiktą V. Putino pasiūlymą pratęsti branduolinių ginklų sutartį vieneriems metams.

Tuo tarpu Karo tyrimų institutas (ISW) vienoje iš neseniai pasirodžiusių savo ataskaitų apibūdino Rusijos pasiūlymą pratęsti sutartį „New START“ kaip bandymą normalizuoti JAV ir Rusijos santykius, nepaisant to, kad Kremlius nerodo jokių noro nutraukti savo karą prieš Ukrainą ženklų.

Kaip jau skelbta, Rusijos ir JAV sutartį dėl tolesnio strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir ribojimo priemonių „New START“ 2010 m. balandžio 8 d. pasirašė tuometiniai prezidentai Barackas Obama ir Dmitrijus Medvedevas. Ji buvo sudaryta dešimties metų laikotarpiui su galimybe ją pratęsti penkeriems metams – iki 2026 m. vasario mėnesio.

2023 m. vasario 21 d. Rusijos prezidentas V. Putinas savo kreipimesi į Federalinį Susirinkimą paskelbė, kad Rusija stabdo savo dalyvavimą šioje sutartyje. Nepaisant to, pastaraisiais mėnesiais Kremlius toliau svarstė galimybę pratęsti „New START“, taip, regis, siekdamas atnaujinti Vašingtono įsitraukimą.

