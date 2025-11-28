TATENA siunčia ekspertus į Černobylį: vertins apsauginio gaubto būklę

Apie tai paskelbė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelo Mariano Grossi, praneša „Ukrinform“.
„Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šią savaitę į Ukrainos Černobylio atominę elektrinę (AE) nusiuntė papildomo personalo, kad būtų atliktas išsamus sugadinto Naujo patikimo apsauginio gaubto (NPAG) saugos vertinimas po praėjusių metų vasarį įvykdytos drono atakos“, – teigiama pranešime.
Pažymėtina, kad TATENA Branduolinės saugos ir saugumo departamento darbuotojai Ukrainos valstybinės branduolinės priežiūros inspekcijos prašymu prisijungė prie TATENA nuolatinės paramos ir pagalbos misijos, Černobylio atominėje elektrinėje nepertraukiamai veikiančios nuo 2023 m. sausio. Jų tikslas – įvertinti dabartinę NPAG būklę po 2025 m. vasario 14 d. antskrydžio.
Komanda įvertins esamas rizikos mažinimo priemones
„2016 m. įrengtas NPAG yra apsauginė konstrukcija, pastatyta siekiant užsandarinti apsauginį objektą, kuris pats dengia per 1986 m. įvykusią avariją sunaikinto 4-ojo bloko liekanas. Nors vasarį suduotas drono smūgis jokio radioaktyviųjų medžiagų išsiskyrimo nesukėlė, jis padarė didelę struktūrinę žalą, dėl to nukentėjo numatyta NPAG izoliacinė funkcija ir projektinis tarnavimo laikas“, – teigė TATENA.
Misijos metu agentūros komanda įvertins esamas rizikos mažinimo priemones ir aptars stoties planus atkurti apsauginės sistemos funkcionalumą bei reaguoti į galimas branduolinės saugos problemas.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, vasario 14-osios naktį į gaubtą, dengiantį sunaikintą Černobylio atominės elektrinės 4-ąjį energetinį bloką, pataikė kovinis rusų dronas su galingu sprogstamuoju užtaisu.
