  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Starmeris ragina buvusį princą Andrew bendradarbiauti Epsteino byloje

2025-11-24 11:54 / šaltinis: BNS
2025-11-24 11:54

Po to, kai Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas pasiūlė buvusiam princui Andrew (Endriu) duoti parodymus JAV Kongreso komitetui, tiriančiam nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino (Džefrio Epšteino) bylą, spaudimas buvusiam princui didėja.

Jeffrey Epstein (nuotr. Scanpix)

0

Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) atsisakė tiesiogiai komentuoti dėl įtarimais susitepusio jaunesniojo karaliaus Charleso III (Karolio III) brolio, tačiau žurnalistams, kartu su juo keliavusiems į G-20 aukščiausiojo lygio susitikimą Johanesburge, pasakė, kad pagal „bendrą principą“ žmonės turėtų teikti įrodymus tyrėjams.

„Aš nekomentuoju jo konkretaus atvejo“, – sakė K. Starmeris.

„Tačiau jau labai seniai laikausi bendro principo, kad kiekvienas, turintis svarbios informacijos, susijusios su tokiomis bylomis, turėtų pateikti tuos įrodymus tiems, kam jų reikia“, – tvirtino premjeras.

Buvęs princas, dabar žinomas kaip Andrew Mountbattenas Windsoras (Endriu Mauntbatenas Vindzoras), iki šiol ignoravo JAV Atstovų Rūmų priežiūros komiteto narių prašymą papasakoti apie savo ilgametę draugystę su J. Epsteinu. Praėjusį mėnesį iš Andrew buvo atimti karališkieji titulai ir apdovanojimai, nes karališkoji šeima bandė apsisaugoti nuo kritikos dėl jo santykių su šiuo amerikiečių nusikaltėliu.

K. Starmerio komentarai nuskambėjo po to, kai JAV Atstovų Rūmų narys iš Kalifornijos Robertas Garcia (Robertas Garsija), komiteto narys demokratas, ir Suhas Subramanyamas (Suhas Subramanjamas), demokratas iš Virdžinijos, pareiškė, kad Andrew „ir toliau slepiasi“ nuo rimtų klausimų.

„Mūsų darbas tęsis su juo ar be jo, ir mes reikalausime atsakomybės iš visų, kas buvo susiję su šiais nusikaltimais, nesvarbu, koks jų turtas, statusas ar politinė partija. Užtikrinsime teisingumą nukentėjusiesiems“, – sakoma penktadienį išplatintame jų pareiškime.

